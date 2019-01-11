悲慘骷顱狗埋頭狂嗑飯　蛻變燦笑小毛球惹哭45萬網友

O amor cura todas as feridas!!!! 由 Marlaine Divina 發佈於 2019年1月6日 星期日

寵物小組／綜合報導

小白狗半身毛脫光，瘦得皮包骨像是骷顱，好不容易吃到飯只顧低著頭猛嗑，畫面令人心疼不已，當時誰也想不到在愛的照顧下，骷顱狗竟蛻變成愛撒嬌的小毛球，燦爛的笑容融化人心。

網友Marlaine Divina貼出這段影片，一開始一隻瘦成骷顱的狗在馬路中間低頭狂吃，牠全身三分之二的毛髮都掉光了，僅剩的捲毛糾結在一起，臉的毛也結塊，根本看不出來真實的面貌，消瘦的模樣令人心碎，幸好救援團體及時發現牠。

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救援團體幫狗狗剪去結塊的毛髮，每一餐小傢伙都好努力地吃，似乎很害怕會再飢餓，把身上的毛剃掉之後，脊椎和一根根肋骨更明顯了。雖然非常瘦弱，但小狗狗很勇敢，每天都和其他狗狗一起玩，漸漸地牠的毛長出來了，體態也逐漸圓潤，終於展現真實「小毛球」的面貌。

蛻變後的小可愛見人就好奇靠近想撒嬌，和一開始怵目驚心的骷顱樣大不相同，這個結局感動好多人。這段影片7日PO出，至今已有20萬讚和45萬次分享，並累積了1683萬次觀看，狗狗的重生帶來滿滿的希望與感動。