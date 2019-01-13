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黑衣男騎車踹狗下秒「雷殘」　網友直呼超療癒：報應來得好快！

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▲黑衣男騎車踹狗下秒「雷殘」　網友直呼超療癒：報應來得好快！。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

▲黑衣男邊騎車邊伸腳踹狗。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

寵物小組／綜合報導

報應來得太快就像龍捲風！新北市一名黑衣男子騎著腳踏車經過汐止江北橋時，竟然伸出右腿踹了路邊的黑狗一腳，結果3秒後就因重心不穩自摔，全程都被後方車輛的行車紀錄器給拍下來。畫面po上臉書「爆料公社」後，網友們直呼「超療癒」、「報應來得好快！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

「爆料公社」臉書粉絲團轉載這段影片，畫面中可以看到，黑衣男子悠哉地騎著腳踏車，先是經過一名撐著雨傘的婦女，接著經過乖乖站在人行道上的黑狗，此時他便伸出右腳往狗兒的頭上踹過去，令對方嚇了一大跳；不過，似乎因為踹狗過於用力，男子一時間無法平衡，不出幾秒就連人帶車往路邊摔個狗吃屎，模樣超狼狽。

▲黑衣男騎車踹狗下秒「雷殘」　網友直呼超療癒：報應來得好快！。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

▲男子踹狗下秒直接慘摔。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

一名黃姓網友轉po影片表示，「好好騎車一定要踢狗嗎？你會有報應的。覺得爽的請按讚。」貼文1小時就吸引超過6200讚，網友們紛紛留言，「現世報來得好快阿」、「活該」、「不踢就不會重心不穩跌倒了」、「舒服」、「係厚」、「看到後面我就放心了」、「狗應該跑過去踹個幾腳」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 報應黑狗腳踏車

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