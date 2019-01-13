柴犬「雪中解放」大跳踢踏舞　左右踩好著急：便秘了啦

▲柴犬在雪中大跳「踢踏舞」。（圖／翻攝自Imstagram@meme18aiai）

寵物小組／綜合報導

天氣冷連便便都不肯出來見客？日本柴犬Musashi這天到戶外散步順便上廁所，但是牠遲遲無法找到適合的解放位置，只見汪汪擺好「便便」姿勢後，兩腿不斷地踏，就像在表演踢踏舞一樣。飼主將這段畫面上傳至IG用戶@meme18aiai，引不少網友欣賞柴柴式舞蹈。

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從影片中可以看到，天空中不時地有雪花飄落，可見當時氣溫非常低，Musashi則在雪花相伴之下，開始翩翩起舞。只見汪汪已經準備好上廁所的姿勢，卻一直找不到牠喜歡的解放位置，只好維持著便便姿勢，用雙腳不停地踏呀踏，甚至還會走位換個地方繼續舞動，可見Musashi是個天生的小舞王。不過即使已經暖身許久，Musashi直到影片最後也沒有上廁所，讓不少網友看完直呼，「到底要不要大便啦！」

▲柴：這個裝扮可以上台表演了！（圖／翻攝自Imstagram@meme18aiai）

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影片上傳後，有網友將柴柴跳舞的畫面分享至臉書社團「柴犬司令部」，引來不少人逗趣留言，「便便已結冰」、「沒青草味，拉不出來」、「求屎舞」、「牠很著急，看得我也很著急」、「舞棍阿柴」、「DJ在刷盤沒看到嗎」、「換你雪地大便你就知道」、「柴：我是在跳踢踏舞啦」。

▼影片取自Instagram



在 Instagram 查看這則貼文 柴犬ムサシ（@meme18aiai）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 9 日 下午 12:04 張貼

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