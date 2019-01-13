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浪汪車禍癱瘓5個月　見到「阿爸」突然站起來奔進懷裡嚶嚶撒嬌

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▲浪汪車禍癱瘓5個月　見到「阿爸」突然站起來奔進懷裡嚶嚶撒嬌。（圖／徐文良（徐園長護生園））

▲善靈拼命站起來奔向「阿爸」徐文良。（圖／徐文良（徐園長護生園））

寵物小組／綜合報導

「很不可思議，是奇蹟！」長期關懷流浪動物的徐文良去年8月救援了車禍浪汪「善靈」，當時牠因撞擊癱瘓，卻在見到徐大哥時拼命拖著身體要靠近。神奇的是，善靈原本要等減肥後安排開刀，沒想到日前突然自行站起來，還開心地跑進徐文良懷裡嚶嚶撒嬌，讓他嚇了一大跳，「阿爸的小女兒善靈妳嚇到我了啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲浪汪車禍癱瘓5個月　見到「阿爸」突然站起來奔進懷裡嚶嚶撒嬌。（圖／徐文良（徐園長護生園））

▲善靈癱瘓了5個月，突然自行站立。（圖／徐文良（徐園長護生園））

徐文良指出，自從善靈救援回來，他們就開始安排檢查醫療，最後甚至載到台北的動物醫院做檢查，只是醫生希望狗狗能先減肥再安排時間開刀，「誰知道，善靈今天突然站起來了，而且用跑的，這一幕嚇到我了，我很驚訝。善靈癱瘓韌帶斷掉，怎麼會這樣呢？看見阿爸太激動，忘記自己癱瘓了嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲浪汪車禍癱瘓5個月　見到「阿爸」突然站起來奔進懷裡嚶嚶撒嬌。（圖／徐文良（徐園長護生園））

▲徐大哥帶善靈北上就醫。（圖／徐文良（徐園長護生園））

回溯善靈的故事，去年8月有民眾在一個下雨夜聽到一聲巨響和狗狗慘叫，雖然擔心卻因為自身行動不便沒辦法出門查看，加上不知道如何求助，每天只能隔著牆聽聽看狗狗還有沒有發出聲音，之後才聯絡上徐大哥來幫忙。

「來到現場，狗狗看到我靠近，不斷拖著身體一直哀叫。」徐大哥原以為狗狗會兇人，沒想到蹲下來安撫時，狗狗卻一直往他身邊靠近，「當我跟牠說『我帶妳去醫院好不好？』狗狗撒嬌的發出嗚～嗚～聲（說好）。」這讓徐文良很感動，「牠們真的都懂，有情感有思想，所以才會讓我感覺到特別心疼。」狗狗上車後，知道自己得救了，竟然神奇地不再哀號，反而露出滿臉笑容，還會對徐文良撒嬌翻肚，十分信任。徐文良感覺狗狗非常有靈性，因此才將牠取名為「善靈」。

▲等5天得救！車禍汪拖腿靠近徐文良「嗚嗚訴苦」上車秒露笑容。（圖／徐文良（徐園長護生園））

▲善靈當初被救援時不斷嗚嗚叫，彷彿在向徐大哥訴苦。（圖／徐文良（徐園長護生園））

善靈站起來的奇蹟也讓網友們相當感動，紛紛留言，「牠想用行動表達牠對阿良爸爸的感謝」、「善靈看到救牠的恩人使盡全力」、「阿拔的努力辛苦有了回報，看到你站起來狂奔討抱哎哎撒嬌的樣子，好感動！」、「阿爸愛的力量」、「是喜極而泣的叫聲！恭喜善靈！感謝阿良不放棄為善靈治療，終於出現了感人的奇蹟。」

阿爸的小女兒善靈妳嚇到我了啦！ 很不可思議，是奇蹟

關鍵字： 徐文良徐園長護生園流浪狗車禍癱瘓

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