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嗆養狗就煮來吃！　媽半年後「親餵金孫吃飯」寵上天：有吃飽嗎

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▲米克斯小幅。（圖／網友鄭信澤授權提供）

刀子嘴豆腐心的媽媽。（圖／網友鄭信澤授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

口是心非的代表又多一名！網友鄭信澤日前分享一段貼文，內容中寫道，媽媽曾經極力反對養狗，甚至說過「敢養狗我就拿來煮，你試試看！」不過底下附的照片卻讓網友笑到噴飯，因為媽媽不但沒把狗煮來吃，還用寵溺眼神看米克斯「小幅」吃飯，甚至花錢買豪華狗屋，讓鄭信澤忍不住開玩笑地說，「狗肉湯呢？我等了9年！還要多久。」

▲米克斯小幅。（圖／網友鄭信澤授權提供）

小幅後面是阿嬤買的豪華狗屋。

鄭信澤表示，當初媽媽極力反對養狗，甚至嗆聲養了就要煮來吃，結果不到半年就被收服，整天「寶貝」、「金孫」地叫來叫去。某天他故意問媽媽什麼時候要煮狗肉，竟被罵「猴死囝仔遮爾仔殘忍（台語譯死小孩那麼殘忍）」，不禁懷疑人生，「當初到底是誰說這句話的！」

▲米克斯小幅。（圖／網友鄭信澤授權提供）

汪：阿嬤這是什麼菜！

有趣的是，平時祖孫倆還會一起去菜園，有時媽媽會跟汪汪介紹這裡有哪些蔬果，就像在跟親生孫子說話。有趣的是，某天鄭信澤回家，看到家中多了一個狗屋，好奇詢問誰帶回來的，沒想到這時媽媽驕傲地說「我花錢買的」，原來又是要用來「寵孫」的。看到母親從反對養狗到「寵孫」的可愛反差，讓鄭信澤直呼，「完全就是個狗奴才無誤！」

▲米克斯小幅。（圖／網友鄭信澤授權提供）

媽媽花錢買房子給汪孫住。

▲米克斯小幅。（圖／網友鄭信澤授權提供）

媽媽：要吃飽喔！我的乖孫。

畫面中，媽媽捧著碗餵她的金孫小幅吃自己煮的鮮食，嘴裡還不停詢問，「有沒有吃飽，要不要再吃一點？」照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」吸引大批網友留言，「 你聽錯了，媽媽是說要把你煮了」、「誰被煮還不知道呢」、「媽媽都是騙人的」、「 那是他兒子，你才是...撿來的」、「現在是：誰敢把我的狗煮了，我就煮了他／她！」、「媽媽問狗狗，想不想喝人肉湯哈哈」、「刀子嘴豆腐心」、「現在寶貝變成阿嬤的金孫」。

▲米克斯小幅。（圖／網友鄭信澤授權提供）

小幅每天有阿嬤的陪伴，笑容也更加甜蜜。

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關鍵字： 米克斯阿嬤狗肉湯

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