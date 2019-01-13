萌妹睡到一半幫「比自己大隻」汪汪蓋被　溫馨畫面網友融化了

▲小女孩幫大狗狗蓋棉被。（圖／翻攝自「UNILAD」，下同）

寵物小組／綜合報導

生命教育從小教起！國外這則影片顯現了這位女孩的愛心和貼心，這天她在床上睡到一半，突然發現家裡的狗狗爬上床來饋休，只見汪星人睡得香甜卻沒有蓋被子，於是女孩緩緩起身拉起棉被，幫自己和汪汪都蓋好蓋滿，深怕狗狗不小心著涼了，超溫馨的畫面讓網友看了都融化，讚嘆女孩的家教非常好。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

許多毛家長都認為，生了小孩後就無法同時飼養毛孩，但是這影片卻證明了寵物和小孩能夠和平共處，甚至陪伴彼此長大。畫面中的小妹妹幫狗狗蓋被的同時，顧及了汪星人身體的每個部分，就連頭部也順勢蓋上，天真的模樣讓人會心一笑，過程中其實狗狗有偷偷張開眼睛，發現原來是小主人貼心地為自己蓋被後，繼續甜蜜地入睡，而女孩再三確認後，也窩在愛犬身邊一起進入夢鄉了。

臉書粉絲專頁「UNILAD」分享了這則影片，狂吸908萬次觀看，網友們紛紛讚賞女孩的貼心表示，「生命教育就是這樣養成的」、「很棒，也讓小孩學習到愛」、「這是我未來想要的生活啊～讓小孩學習懂得照顧別人」、「好暖♥」、「我以為是拉來自己蓋，結果是幫狗狗蓋耶」、「好幸福的狗狗～」、「最後蓋頭哈哈」、「等等換狗起來蓋」、「太溫馨的畫面了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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