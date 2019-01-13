想出門找朋友！柴柴躲沙發下大哭...網驚呆：根本小孩哭聲

▲TAKI躲在沙發下哭哭...哭聲超像小朋友在哭。（圖／網友韓承晏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／採訪報導

這…堪稱柴柴界的影帝！高雄有隻可愛的柴柴「Taki」，牠很喜歡散步、很愛外出走走找朋友，這天明明三小時前已經散步完畢，沒想到又想出門，開始使出可憐招數，趴在沙發下嗚嗚哭泣，哀求姊姊快點帶牠出去玩啦！

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Taki先坐著看姊姊，小聲地哼哼哼示意，眼看姊姊怎麼沒反應，默默趴下來哭，發出超像「小朋友的哭聲」！姊姊充滿無奈的說，「牠會整個趴在地上嗚嗚嗚，每次都這樣！！！最後我抵擋不住悲情攻勢，認命地帶牠出去，之後牠可能覺得屢試不爽，每次都用這招…。」

▲Taki會一直看著你…讓你覺得壓力非常大！

Taki早上出門一次、中午一次、下午再一次，晚上還有一次！害得姊姊直呼「這次數也太頻繁了吧！」同時她也把Taki超逼真的「人版哭哭聲」，分享到柴犬社團，網友看完直接驚呆，「根本是小孩哭聲啊」、好像嬰兒哭聲啊哈哈哈」、「太像小北鼻了啦」、「寶寶委屈寶寶不說」、「哭得很認真欸」、「真的很像嬰兒哭聲耶」、「這是柴柴界的影帝啊」。

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