老公抱陌生巨嬰哄入睡！　妻傻問「誰家的？」看到臉秒融化

▲老公抱著陌生巨嬰在客廳哄入睡。（圖／有點毛毛的／王念念提供，下同）

寵物小組／綜合報導

這麼可愛的巨嬰還是第一次看到！網友王念念日前分享一段逗趣影片，這天老公在客廳抱著一個「陌生嬰兒」站在客廳哄入睡，還以為是偷抱哪家的小孩，直到看見真面目，才發現原來躺在懷裡的是愛犬Q寶，戴著花頭套的萌萌小臉瞬間讓她融化。

▲巨嬰的真面目是可愛的Q寶。

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網友王念念在臉書公開社團「有點毛毛的」中寫道，「以為阿爸去外面捻花惹草帶了個嬰兒，後來發現真面目後阿母安心了...」影片中，老公懷裡抱著巨嬰，站在客廳搖晃哄入睡，讓老婆王念念心裡冒出無限問號，不曉得是哪來的小孩，等到鏡頭拉到「寶寶」面前，才發現其實Q寶，舒服依偎在爸拔身上撒嬌，1人1狗周遭冒出許多粉紅色泡泡。

▲柴：爸拔是我的，你走開！



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許多網友看完之後，紛紛被Q寶可愛的扮裝給融化，留言笑說，「也太好笑了吧！」、「 阿母也別太安心，那是小三」、「好可愛的畫面」。事實上，這已經不是Q寶和爸拔第一次放閃，出了名寵狗的爸拔先前就為了讓愛犬不要憋尿，將牠抱進廁所「怪聲哄噓噓」，催尿老半天才成功，當時認真的背影也讓一群人網友笑炸。

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