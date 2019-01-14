發現「靠山」不見了...幼汪嚇到張大眼　下秒搖臀「倒車入庫」

▲汪星人察覺爸拔移動了身子，嚇得轉過頭睜大眼。（圖／翻攝自抖音APP用戶「193081919」）



寵物小組／綜合報導

這位司機的技術真是了得阿！抖音APP用戶「193081919」有段影片最近在網路上流傳，內容是有隻可愛的小狗這天原本和爸拔一起在床上休息，只是牠突然感受到後方的「靠山」不見了，嚇得張大眼轉過頭查看，下秒搖著屁屁倒退嚕，就彷彿是在倒車入庫一樣，模樣笑翻網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

透過畫面中可以看到，土黃色的小汪將屁屁靠在爸拔大腿旁，想藉此獲得些許安全感，不過才沒多久，爸拔便調皮的挪動身子，故意要「分離」愛犬；只見狗狗立刻轉頭爭大眼查看，接著一邊搖著屁屁、一邊倒退嚕，不到2秒的時間便「倒車入庫」回到爸拔身邊。

▲看我表演新技能「倒車」。（圖／翻攝自抖音APP用戶「193081919」）



可愛又逗趣的影片日前被網友轉貼到各個寵物社團，不到一日就突破2千多次的觀看次數，許多人看完都在底下紛紛留言說，「那個屁股讓人想摸」、「很需要安全感哈哈」、「這個卡稱很可以」、「這招不是柯基的專長嗎XDD」、「技術屌打三寶」、「看這表情就知道一定很塞奶」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

沒有安全感的狗狗 由狗狗影片分享發佈於 2019年1月12日 星期六

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