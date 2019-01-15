白貓跑到窗外…轉身想回卻踩空　「攀住磁磚」撐2秒墜樓

▲白貓跑到窗外，想要回去卻踩空墜樓。（圖／翻攝自臉書用戶Angel Lo）

寵物小組／綜合報導

飼養貓咪，千萬要記得做好門窗防護！香港網友Angel Lo在臉書上分享一則影片，有隻小貓咪鑽出窗戶，孤零零地走在建築物外頭的狹窄平台上，沒想到牠才想要轉身回去，就不小心失足墜落。她呼籲飼主負起該有的責任，「別心存僥倖，牠沒有9條命來為你的疏忽承擔痛苦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中，住家的窗戶半開，小白貓疑似從那裏跑出來，正站在一排磁磚上，牠看了鏡頭一眼後決定往回走，沒想到一個轉身卻失算距離，後腳踩空，差點掉下去。毛孩及時抓住建築物的邊緣，但是只撐了2秒的時間，還是不幸從大樓摔落。

許多網友看了這則影片都覺得悲傷、不捨，紛紛留言，「我大叫出來，好心痛」、「主人怎麼會讓貓咪跑出去呢？」、「主人在幹麻？這根本是預料中會發生的事。」、「嚇到心臟少跳半拍……。」也有人質疑，「有時間拍片，沒時間救貓？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

慎入！養貓一定要裝窗網！！！ 養它，就要護它一世周全，家裏沒窗紗的就忙忙的趕緊裝上，別存在僥倖心理，它沒有九條命來為你的疏忽來承擔痛苦。 由 Angel Lo 發佈於 2019年1月14日 星期一

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