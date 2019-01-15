幼犬塞布袋打結扔路邊！6隻只活1隻　救援者怒：根本存心置死

▲6隻幼犬遭人裝進麻布袋綁死。（圖／有點毛毛的／網友亦維任才）

寵物小組／綜合報導

可以不喜歡流浪動物，但請不要隨意傷害牠們！日前一名網友外出抓寶可夢時，意外在路邊發現一個麻布袋，打開一看竟然發現6隻幼犬。其中5隻被人活活悶死，屍體腫脹，只剩下一隻存活，讓他生氣的直呼，「下手的人根本存心置於死地！」

網友亦維任才在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出領養文，前幾天他騎車外出發現一個會動的袋子，打開來看才發現一隻虎斑色的幼犬，其他的同伴已經斷氣，帶回家暫時安置。狗狗的個性乖巧，「天生就會定點小便，不過情緒我還在安撫調整中，似乎嚴重驚嚇到。」

▲存活的小狗受到嚴重驚嚇。



亦維任才也在公開幫小狗找家，目前體內外都已經除蟲，疫苗也施打，「家裡實在不允許了，求天使寶貝們給小帥哥一個幸福的家，認養人我會篩選，拿去燉的、要綁魚塭顧工廠的、其他用途的真的不用私我了，屏東東港、高雄附近我可以幫載。」

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▲原PO家的狗狗幫忙照顧小狗。



貼文PO出8小時內便找到領養人。許多網友看完紛紛留言祝福，「幸運的孩子，大難不死必有後福」、「希望小帥哥能趕快到下一個溫暖的家」、「家裡大寶貝在保護牠嗎？可愛」、「原本的狗狗眼睛滿是愛心耶哈哈好可愛」、「命大、福大，請給小福星安穩的家，謝謝你及時的救援」。