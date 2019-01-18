親人汪只兇她！狗狗揪出虐嬰惡褓姆　5個月寶寶遭摑掌

寵物小組／綜合報導

家長擔心小孩交給別人照顧會受虐，美國就曾有案例，5個月大的寶寶Finn交由褓姆 Alexis Khan到府照顧卻遭虐，唯一目擊者是家中的狗狗Killian，後來每次Alexis Khan來Killian都憤怒地吠叫，才揭露了這起虐嬰案，也讓寶寶及時脫離魔爪。

這件事發生在2013年，當時Finn只有5個月大，新手爸媽Benjamin和Hope Jordan因為要工作，所以請22歲褓姆Alexis Khan到家中照顧，但他們想不到的是兒子在家中受盡言語和肢體的暴力，這一切全被拉拉混德國牧羊犬Killian目擊。

每當Alexis Khan到家中，平時親人溫和的Killian就突然變得非常憤怒，對著褓姆怒吼，一開始Jordan夫婦還不疑有他，但5個月後覺得越來越奇怪，於是在家中偷偷用手機錄音，竟錄下讓人氣憤的事實。

Benjamin說，一開始聽到摑掌的聲音，接著聽到寶寶的哭聲從害怕變成疼痛，還聽到孩子被抓起來甩的聲音，「那隨時都會殺了我的小孩，得知5個月來親手把孩子交給惡魔，真的令人非常心痛。」

Alexis Khan後來向法官承認虐待，並被判服刑1到3年。Benjamin表示，要不是狗狗的機警，Finn很可能小命不保，「要不是我們的狗告訴我們有壞事發生，可能Finn被虐死我們都不知道。」

Killian救了小主人的事蹟也讓他成為英雄，Benjamin也說希望其他家長能從他們家的案例中學到一課，「Killian真的是一隻很負責忠誠的狗狗，很慶幸我們有這麼好的家人。」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）