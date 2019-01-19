google地圖看到熟悉身影「守護家裡」16年　眼眶瞬間紅：好想你...

▲「真的好想牠～好想哭！」哥哥看到小白出現在google Map上，回憶與時間瞬間倒帶。（圖／網友Qnew Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

這個瞬間...好像時間與回憶都靜止了。花蓮縣吉安鄉一名飼主Qnew Lee看到《ETtoday寵物雲》報導的「google地圖看到死去的家人」新聞，也去使用google Map街景服務，果真見到2年前夏天去世的乳牛汪「小白」！只見牠趴在門口守護家人，堅守岡位的樣子好熟悉...眼眶也瞬間泛淚，直呼「X！害我也去看家裡！眼眶紅了啦。」

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小白是一隻超有個性又盡責的狗狗，牠看到怪怪陌生人靠近會汪汪警告，遇到認識就上前打招呼。平常不喜歡進家門，只喜歡待在門口「監視一切」，甚至盡責到颱風來臨，依然不願離開崗位，被帶進家裡就急著汪汪汪，一直抓門想出去，但家人為了安全，只好努力安撫著牠乖乖。

「牠就這樣守護我們家16年...」哥哥Qnew Lee表示，「以前家裡也養一隻18年的狗，後來老死走了。我媽說很傷心，說以後不准再養！沒想到好幾年後，媽媽去土地公拜拜遇到小白，默默把牠牽回家養。」所以每次看到小白坐門外的樣子，覺得很像「土地公鎮守家裡」！

▲小白不喜歡進屋子，被拖進來會不開心。哥哥就笑牠「好像土地公鎮守門口～還是剛好是我媽在土地公撿回來的關係？！」

談起小白生前的故事，哥哥也回憶道，「小白身上有著像乳牛的黑塊，身體圓潤又胖胖的，常常被鄰居笑說『你帶迷你豬散步啊！』」；而小白則跟媽媽感情最要好，平常吃飯、大小便、散步都由媽媽一手包辦，每次看到媽媽回家都表現得最激動。

▲2002年撿回來的樣子，當時約兩三個月大。

▲小白最喜歡媽媽了，喜歡窩在牠的懷裡撒嬌。



逐漸衰老的小白，體力漸漸變差，身體有點中風，不吃也不喝。哥哥說，「那天我出門還看牠好好的躺在那，出門不到兩小時，我媽就打電話叫我『快點回來！』回到家的當下，很難過得哭出來...並放空了一下，將小白放到箱子裡...帶去火化。」

最後哥哥想對小白訴說，「很謝謝你守護這個家16年！雖然有時半夜陌生人經過會叫，但我知道這是你守護這個家的方式。半夜很吵，鄉下地方又特別安靜，鄰居也很體諒，知道你是在盡你的責任，謝謝你～小白！」

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▲小白超級圓潤，很像一隻「迷你豬」。

▲哥哥：「謝謝你小白！守護這個家16年^^！」

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