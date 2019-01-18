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忠犬原地死守10年！從幼犬變老狗...只因主人一句「你在這等著」

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▲▼忠犬在原地死守10年！從幼犬變老狗. 。（圖／翻攝自YouTube／SBS TV동물농장x애니멀봐）

▲忠心的福實從幼犬等到變老狗。（圖／翻攝自YouTube／SBS TV동물농장x애니멀봐）

國際中心／綜合報導

也許狗狗只是你生命中的一部分，但牠的世界裡卻只有你，你就是牠的全部！韓國一個小鎮裡有一隻狗狗，就因為主人的謊言，默默在原地等了「十年」，就連當地居民曾經想抱走牠，牠卻還是堅持跑回原地等待那無情的主人。

日前韓國「SBS電視動物頻道」報導了一個小鎮的辛酸故事，這隻名為복실이（音譯：福實）的狗狗，幾乎所有鄰居都認識，因為牠已經守在這裡整整十年了。附近的居民表示，福實以前和主人住在一棟樓房中，但是某天，主人搬家離開了，將福實無情的拋棄，福實一直在後面跟著，於是主人就騙牠，「你在這等著」。沒想到，這隻忠心的福實一等就是十年。

▲▼忠犬在原地死守10年！從幼犬變老狗. 。（圖／翻攝自YouTube／SBS TV동물농장x애니멀봐）

▲年輕時的福實 。（圖／翻攝自YouTube／SBS TV동물농장x애니멀봐）

在這十年當中，曾經有鄰居想要把福實領養回家，但每次抱起來牠都會掙扎，即便帶回家了，隔天牠還是會跑回原本的地方，就這樣一直等待、尋找自己的主人，而平常的福實都是依賴鄰居提供食物和水生活下去。

隨著年紀增長，大家都很擔心福實的健康問題，於是將牠帶去獸醫院檢查。獸醫表示，「對於一隻超過十歲的狗狗來說，福實身體是非常健康的，只是有些許白內障老化問題，而且牙齒也幾乎全沒了。」獸醫建議，「對於年紀這麼大的狗狗，更換環境會讓牠感到焦慮，這並不容易，所以就讓牠做牠想做的事情，到生命的最後一刻吧。」

這個故事讓不少網友感到心酸，紛紛留言表示，「這十年當中牠經歷了多少痛苦...真的不要隨意丟棄牠們。」、「人類真的配不上狗！」、「希望福實的主人能看到這篇報導，知道自己犯了多大的錯誤...」。

▲▼忠犬在原地死守10年！從幼犬變老狗. 。（圖／翻攝自YouTube／SBS TV동물농장x애니멀봐）

▲福實到現在還是忠心的等著主人。（圖／翻攝自YouTube／SBS TV동물농장x애니멀봐）

關鍵字： 忠犬拋棄忠心寵物

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