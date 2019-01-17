她日花5hr陪伴…膽小浪橘吃飽了「泛淚緊抱大腿」貓踏踏

▲迪迪在郁郁身上開掌花踏踏。（影／網友郁郁提供）



實習記者吳美依／採訪報導

在公園裡生活的浪浪「迪迪」以前是一隻膽小怕生的橘貓，但網友郁郁為了收編牠，每天花費4、5小時跑來「約會」，1年多下來，讓牠逐漸卸下心防，變成一個撒嬌鬼，這天更緊緊抱住奴才大腿，眼光泛著淚光「貓踏踏」，就像在說，「快帶我回家吧！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲迪迪在郁郁身上開掌花踏踏。（圖／網友郁郁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲迪迪撒嬌時眼光泛淚。

▲郁郁總共花了1年多，每天「約會」。

▲郁郁到公園去時，迪迪也都會在一旁陪伴。

郁郁向《ETtoday寵物雲》說，他們第一次相遇是前年11月左右，當時這隻小橘才4個月大，「我對迪迪可說是一見鍾情，但是礙於牠非常膽小，不親人也不親貓，加上我才剛收編第2隻浪浪，於是只好每天去公園陪牠『搏感情』。」她補充，由於自己職業是保母，只好每天清晨5點多就起床「約會」，7點趕著去接小孩，下班後再「續攤」2個多小時，每天不間斷。

▲迪迪第一次讓人摸時，還是有一點閃躲。

▲迪迪逐漸變得愛撒嬌，上次還趴在郁郁腿上睡著。

▲迪迪：你走開啦！（揮）不要跟我搶馬麻！

郁郁提到，「不知道浪浪是被我的勤勞還是真誠感動，牠逐漸會讓我摸摸、抱抱，還會磨蹭撒嬌，但就是不會走進籠子裡。」迪迪被融化之後，佔有慾也不小，「平常牠聽見我的機車、鑰匙聲就會跑出來，但如果發現我去餵其他貓，就會躲在樹叢裡，或是故意跑開不理我，至少20分鐘。」

▲迪迪愛吃醋，發現郁郁去餵別貓會躲起來不理人。

▲希望帥迪今年要回家過年哦！

郁郁開玩笑說，那天還真是貓貓第一次這麼「肉麻」，「牠吃完罐罐就賴著不走了，貓掌一直開花、踏踏，還真痛呀！」這經驗也讓她體會到「是時候了」，昨天（16日）便請專業中途與愛媽協助誘捕，雖然還未成功，但幸好迪迪沒被嚇壞，事後還跑來討摸，「很謝謝這麼多網友的關心，請大家給我們時間，我會盡快『逮捕牠歸案』，回家過年的！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▼更多精采影音