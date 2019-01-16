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最寂寞青蛙脫單了！動員全球耗10年終於尋獲另一半　合好日普天同慶

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（圖／翻攝自IG／match）

▲曾有交友網站拿羅密歐來當廣告。（圖／翻攝自IG／match）

寵物小組／綜合報導

快要過年了，單身的人都擔心被長輩逼問有沒有對象，但是請你放心，世界上還有一隻青蛙壓力比你更大，全世界的生物科學家都在幫牠找對象，原來這種青蛙瀕臨絕種，10年來只發現一隻公蛙，於是牠肩負全族血脈，務必要找到老婆繁衍下一代。

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這隻青蛙名叫「羅密歐」，是一隻11歲的瑟溫卡斯（Sehuencas）水蛙，牠已經住在玻利維亞的科恰班巴自然歷史博物館長達10年，羅密歐的處境之所以困難，是因為牠是世界上唯一在野外發現的瑟溫卡斯水蛙，而這種水蛙的壽命通常不超過15歲，也就是說，要是牠無法在4年內盡快找到另一半，瑟溫卡斯水蛙就要宣告絕種。

▲羅密歐曾被稱作是世界上最寂寞的青蛙。 

在壓力山大的狀況之下，科學家向全世界發布募資行動，甚至幫牠在交友網站發布尋偶啟事，上山下海找遍山林，就是希望能盡快找到牠的「茱麗葉」。值得慶幸的是，就在最近，科學家終於在溪流裡找到另外5隻瑟溫卡斯水蛙，其中有2隻母的！

看到茱麗葉的瞬間，羅密歐的反應很平靜，顯得動作很慢及害羞，相較之下，茱麗葉就非常精力充沛，很愛吃，甚至還試圖逃跑，不過兩隻瑟溫卡斯水蛙能遇見彼此，就是最值得普天同慶的事，科學家們非常期待牠們趕緊結合，生下下一代，延續瑟溫卡斯水蛙一族的香火。

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關鍵字： 玻利維亞水蛙瀕臨絕種青蛙

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