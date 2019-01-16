熟悉的阿金最對味！喵爬頭頂「忘情吸狗」　汪眼神死求救

▲喵：這氣味太銷魂啦！（圖／臉書粉專「小神經Charles和三個腦包小貓咪」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

不只人類會吸貓，就連喵星人也愛「吸狗」！台北南港的阿金「茶茶」身上具有一股神祕的吸引力，每當牠落單時，就會被家中的喵喵們看上，並巴在身上不斷狂吸，這時無奈的茶茶就會露出一副眼神死的表情，只能默默起身走到一旁甩開牠們，但過沒多久，卻是另1隻貓又跑過來品嘗，讓牠超無言。

把拔在臉書粉絲專頁「小神經Charles和三個腦包小貓咪」中分享家中4毛孩的調皮日常，其中老么茶茶是唯一的狗狗，向來是個非常活潑又好動的汪汪，平時和喵哥喵姐們感情很好，但卻不知道從什麼時候開始，變成了3喵的療癒小物，時不時能看見喵喵們爬到茶茶身上狂聞，還露出超銷魂的爽臉，外向的茶茶瞬間活力全失，不耐煩地等待貓咪趕快聞完。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲「再讓人家聞一下啦～」

▲茶茶和家裡3隻喵喵感情都非常好。

每當茶茶尿尿完時，老三布丁就會忍不住上前磨蹭，抓著阿金的雙腳狂聞，說什麼也不肯放手；而老大Cookie則是會趁茶茶洗完澡時，爬到汪星人身上大吸一番，身為老么的茶茶雖然無奈，卻也不會對牠們生氣，只能默默忍受並起身離開。爸爸也笑說，其實平常貓咪們也常常互吸，尤其是泡芙和布丁，但如果Cookie靠近牠們會被揍，總是被兩隻母貓欺負。

爸爸將影片上傳至臉書並表示，「我真的沒有在茶茶身上灑過貓大麻或什麼的啊？蹭我都沒蹭那麼起勁餒。」網友們看了全都笑歪表示，「你是不是沒有貓緣」、「茶茶的貓緣！」、「茶茶眼神好萌」、「沒說還以為牠們是茶茶養的」、「茶茶是被蹭到不耐煩嗎XD」、「好好喔我家的貓都不回蹭黃金」、「太可愛了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲明明就是兩情相悅的！

▲感覺茶茶有危險了...還不快逃！要被吸光了！

▼影片為臉書粉專「小神經Charles和三個腦包小貓咪」授權提供

▼更多精采影音