幫貓洗澡「安全帽、穿雨衣」包緊緊　網笑：要去看鹽水蜂炮

▲這...這裝備也太齊全了吧。（圖／網友Feng Shi Cheng授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

不說還以為家裡養的是老虎啊！新竹飼主Feng Shi Cheng日前在貓友社團中，分享了自己當天準備幫貓咪洗澡前的照片，他逞強地笑說，「其實幫貓洗澡很容易啊！好多貓友都覺得......幫貓洗澡是一件很頭痛的事，像我一點都不怕。」沒想到他卻全副武裝，安全帽、雨衣全穿上身，全身包得密不通風，讓網友笑噴！

Feng Shi Cheng家裡養了隻名為「嚕嚕」的小貓咪，3個月大的牠非常怕水，平常是個愛撒嬌的小女孩，但是只要一看到浴室門關起來，就會開始哇哇大叫瘋狂掙扎，甚至朝著奴才的全身亂抓亂咬，不管怎麼安撫都沒有用，於是把拔才想出這個妙招，把全身都包得緊緊的，就不會被主子抓傷了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲喵：人家不喜歡洗澡，可以不要洗嗎？

▲嚕嚕平常是個愛撒嬌的小萌貓，但一看到水就會臉色大變。

喵爸還透露，其實牠是個養貓新手，自從嚕嚕來到家裡至今，一共也只洗過兩次澡，因為實在太可怕了，這次是因為嚕嚕當天不小心踩到自己的大便，卻又不斷用腳踢臉，沾得全身都是，才會下定決心幫牠洗乾淨，而奴才為了保護自己的生命安全，只好全身上下都包好包滿，才能專心地幫主子洗香香。

照片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，吸引網友留下近千則留言笑說，「其實是要去補蜂窩吧XD」、「要去當鎮暴警察？」、「不說還以為你要去鹽水蜂炮」、「這是貓吉拉等級了吧」、「你這樣抓的到貓？看到你就躲起來了吧XD」、「請問你家的貓是老虎嗎...」、「左右手工具的功能是什麼XD」、「你跟鋼鐵人借裝備比較快」、「真的快笑死！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲主人表示，手持棍子是要拿來開關水、勾毛巾用的。

▲嚕嚕：奴才不知道又在演哪一齣了。

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