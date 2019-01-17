以為沾到巧克力！她舔手「吃到貓屎」崩潰　味道曝光笑翻網友

▲貓奴吃餅乾以為手沾到巧克力，舔一口當場崩潰。（圖／翻攝自天下貓貓一樣貓群組臉書社團）

寵物小組／綜合報導

這下子跟主子有更進一步的認識！日前一名女網友分享自己剛睡醒的悲慘經驗，這天她隨手拿起桌上的餅乾便往嘴裡塞，突然發現手上沾到「巧克力」，舔了一口發現味道怪怪的，才驚覺桌子上留下一整條屎痕，當場無言大崩潰。故事笑翻無數網友，事後貓屎食評也跟著曝光。

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一名網友日前在「天下貓貓一樣貓群組」寫道，當天她在剛睡醒的情況下，拿出巧克力餅乾享用，期間發現手掌連接至手腕有些咖啡色物體，以為是沾到巧克力，沒多想就舔一口。直到吃進嘴裡，明顯覺得味道不對勁，戴上眼鏡看到白色桌面多處也巧克力漬，再留意四周，原來是貓咪腹瀉，留下整條屎痕，「這已經不是第一次了！之前我也把貓砂屎當成巧克力花生...。」

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事後她將整個故事分享出來，讓許多網友紛紛笑噴留言，「眼鏡的重要性啊」、「貓屎不容你手，只容你口」「拉肚子的屎....嘔嘔嘔嘔」、「幫貓奴QQ啦」、「近期不敢吃巧克力」、「謝主隆恩！」，也有不少人好奇，貓屎嚐起來的味道，敲碗詢問食評。對此原PO也更新文章，「吃起來酸酸苦苦的，像是90％的巧克力！」