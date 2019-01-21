站立超過180cm！巨嬰汪曾是同胎最小公犬　「1年對比照」萌翻

▲可可13個多月大時，明顯比媽媽大隻很多。（圖／飼主陳麗卿提供）

寵物小組／採訪報導

最近網路上流行「10年挑戰」，許多人紛紛分享自己10年前後的對比照片。不過，對高雄飼主陳麗卿來說，愛犬可可即使只能玩1年挑戰，變化也已經夠大了。從她分享的照片中，可以看到高山犬可可1個多月時還是可以抱在懷中的小狗，不料1年後就「暴風成長」，站起來比媽媽還高出許多。

媽媽陳麗卿受訪時表示，可可曾經是同胎裡最小的幼犬，1個多月大時肩高沒超過20公分，滿月時也才2公斤，「現在18個月大，肩高超過90，體重已經快80了，站立時超過180公分。」一般來說，大型犬要18個月後才算真正的成犬，身形則是到2歲才會完全穩定。她半開玩笑說，可可目前離2歲還有半年，「期望半年後能完全成長，阿咪豆腐。」

▲可可1個多月大時。（圖／飼主陳麗卿提供）

對於愛犬這1年來的「暴風成長」，陳麗卿有些可惜地說，其實有時會想念可可還小的時候，因為牠長得太快了、一下子就長大，有種「只有身體長大了，心智還是小狗」的感覺，「所以我才會叫牠巨嬰可可。」

有趣的是，平時陳麗卿都會帶著可可到附近的風景區散步，常常遇到遊客把可可誤認是一頭牛。陳麗卿笑說，因為可可太大隻，路人都覺得她沒辦法拉住，但其實可可乖巧又親人，「幾乎每天都有不同的遊客要求與可可拍照留念，只要我說牠不咬人、很乖、可以摸摸，幾乎八九成的人會靠近摸牠的頭。」

陳麗卿也透露，自己是用「愛的教育」教導可可，從小就常常跟牠說話、互動，「做對了就拍拍牠、鼓勵牠，做錯了就結束散步回家關禁閉，也有請老師到府教主人們如何使用p繩。」也因此可可散步時都會乖乖地跟在媽媽身側。

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▲可可2個月時還能抱在懷裡，現在媽媽只能從背後抱牠了。（圖／飼主陳麗卿提供）