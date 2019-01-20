館長娃娃音「會胖胖」講不聽　秒變臉罵大雄「狗也會中風」

▲大雄因為很想吃鳳梨酥，被館長罵了。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）



記者林彥臣／綜合報導

館長因為與前新北市議員李婉鈺的直播糾紛，19日晚間開直播與媒體記者通話，不過在正式開通話之前發生了一段插曲，就是館長養的高加索犬「大雄」，因為貪吃鳳梨酥一直煩館長，但是館長用娃娃音講不聽，一秒變臉罵大雄，「狗也會中風你知道嗎！」

館長先是用娃娃音對大雄說，「你不要再吃了啦！你已經吃兩個了啦！會胖胖！」但是大雄似乎講不聽，還是一直在煩他，惹得館長立刻變臉，「不要，再，用你的鼻子撞我了！我已經給你吃兩個鳳梨酥了，你要變肥豬嗎？你要得三高嗎？你會中風餒！狗也會中風你知道嗎？」

▲館長把鏡頭轉過來讓觀眾看大雄。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）



館長接著把鏡頭轉向大雄，「給觀眾看看這什麼臉」，只見大雄一臉無辜看著館長，接著又忍不住把頭轉過去斜眼盯著鳳梨酥。

▲大雄真的很想吃鳳梨酥。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）

館長說，「旁邊一盒鳳梨酥，你自己開去吃啊，你一直煩我幹什麼，鳳梨酥你已經吃三個了，我一直給你吃，啊你還要吃，好了啦！不要再看它了！不可以，沒事，有吃就好，可以嗎？」

最後因為館長要辦正事了，實在受不了大雄一直「盧」他，就叫現場工作人員拿鳳梨酥到其他地方給他吃，館長才終於能夠靜下心來處理他的事情。

▼1分21秒處，館長用娃娃音跟大雄說話

