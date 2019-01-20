特企／爸嗆絕對不碰貓！怕孫挨餓...秒掏錢叫「棄養的」去買飼料

▲自從貓咪回到家，親生兒子直接被棄養。（圖／網友洪悅揚提供）

圖、文／飼主洪悅揚

姓名：將軍

性別：女孩兒

年齡：7個月

居住地：彰化

有次我去做工在路過的山區撿到牠之後，親生兒子的地位逐漸被取代。在牠剛到我家時，我爸總是吵著要把貓放回原位，直到我表明，絕對不會把貓再放回到原本的地方之後，我爸只說，「之後絕對不會碰牠，也不會為牠付任何一毛錢！」

▲可愛的將軍融化阿公的心。

沒想到時間久了，爸爸的「一言既出，駟馬難追」瞬間望得乾乾淨淨，馬上被將軍給收服！反而這隻叛逆的笨貓不太理我這個主人。結果每次我回家，我爸都說，「趕快去餵貓吃飯」，還把牠捧在腿上滑手機，1人1貓就像親生爺孫般天天放閃。

更好笑的是，「有一次我說飼料沒了，剛好我的錢也沒了@@...只能等到明天發薪再買，只能先讓將軍餓一天了」，沒想到爸爸知道後，突然從口袋翻出139元，要我趕快去買小包的飼料，這根本和剛帶將軍回家時的態度180度大轉變，讓他無奈又好笑的直呼，自己快被棄養了，喵星人收服奴才的魅力真是不容小覷。



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