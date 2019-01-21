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半甲刺青神對稱！喵老大「排班等罐罐」　她餵2年才知道被騙

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▲▼一直以為我餵食的浪貓是一隻，想來是我誤會了..。（圖／網友莊淑惠授權提供）

▲網友餵食2年的貓咪，最近才知道是不同隻。（圖／網友莊小姐授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

「一直以為我餵食的浪貓是一隻，想來是我誤會了...。」苗栗一名網友日前貼文分享，自己定期會餵食住家附近的流浪貓，只要到放飯時間，就會有隻身上有「半甲刺青」的喵老大出來等飯，直到最近她忽然覺得每天貓咪的花紋好像有些不一樣，蒐證後才驚覺自己被騙了2年。

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網友莊小姐2年前開始餵養這隻虎斑貓，由於鄰居都知道牠的存在，也喜愛流浪動物都會幫忙餵食。原先以為喵老大是同一位，直到去年9月份開始懷疑貓咪的花紋好像有些不同，「當時覺得牠怎麼長大那麼多？頭怎麼變大了？刺青方向也怪怪的」，才開始拍照蒐證，後來才知道原來是輪流來吃罐罐，讓她哭笑不得的直呼，根本是遇到詐騙集團！

▲▼一直以為我餵食的浪貓是一隻，想來是我誤會了..。（圖／網友莊淑惠授權提供）

▲莊淑惠家中本身飼養的2隻愛貓。

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「牠們還呷好道相報來排班，想說怎麼一直來吃！都餵不飽的感覺，一個來吃白天一個吃晚上，也不會同時間出現。」莊小姐將這段故事分享到網路上，許多網友看完紛紛笑說，第一眼真的分辨不出來，「沒仔細看真的會認為是同一隻」、「我以為是發胖前後對比圖...」、「一隻左青龍 一隻右白虎」、「會不會是同胎兄弟？」、「同一隻沒錯啊，襪子有時穿左腳，有時穿右腳而已」。

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關鍵字： 半甲刺青排班罐罐

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