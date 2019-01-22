7個月汪安樂死在同伴屍體中甦醒　獸醫不忍補針求找家

▲魯道夫被送到零安樂收容所找家。（圖／翻攝自Kings Harvest Pet Rescue）

寵物小組／綜合報導

美國奧克拉荷馬州(Oklahoma)小黑狗魯道夫(Rudolph)才7、8個月大就被安樂死，只因為收容所爆滿了，然而獸醫在被安樂死的狗狗們遺體中，發現魯道夫奇蹟似地還醒著，他不忍心再補針，便將魯道夫送到沒有安樂死的收容所，現在這隻「奇蹟汪汪」找到永遠的家。

美國有些收容所仍有安樂死制度，而魯道夫就被送進這樣的收容所，日前所內爆滿無法再容納更多狗，待了一段時間的魯道夫便被排進安樂死名單，然而獸醫打進安樂針之後，魯道夫竟然在同伴的遺體中醒來了。當時獸醫見到這種狀況，實在不忍心再補針，於是聯繫了零安樂的收容所，希望幫魯道夫找到家。

▲魯道夫和新爸爸要永遠幸福喔！（圖／翻攝自Kings Harvest Pet Rescue）



零安樂收容所King's Harvest表示在臉書說了這個故事，「老天有了不同的打算，要讓牠活下來，希望我們能幫牠找到家。」這則貼文獲得2046次分享，而且3天後就傳來好消息，King's Harvest收到很多認養意願。其中一名叫做賈克伯(Jacob Hommer)的男子開車2個半小時想到收容所看看這隻狗狗，他家裡培育阿拉斯加雪橇犬作為退伍軍人的服務犬，陪伴度過創傷症候群，他認為魯道夫經過訓練，也能成為一隻很棒的服務犬，「看到牠的故事我很感動，所以覺得無論如何要讓牠來當我的狗。」

由於認養意願非常踴躍，King's Harvest一一評估並且看看魯道夫和認養人的互動，3天後魯道夫終於能跟「新爸爸」回家了，而收容所表示，「魯道夫跟這個年輕人互動特別好，所以選擇了他。」雖然賈克伯並沒有被選上，但是他仍致力訓練服務犬，希望未來能和有緣份的收容所汪汪合作。

網友們都為魯道夫的重生感動不已，也有人笑說魯道夫應該改名哈利波特，「因為牠是活下來的男孩，這個名字大概最適合牠了。」