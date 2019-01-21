胖嘟嘟蓬毛企鵝腫成3倍大！　網友融化喊：工讀生出來啦

▲明明才5個月大但比其他同伴都更大隻。（圖／翻攝自Twitter／@mcharake）



寵物小組／綜合報導

日本宮城縣有隻5個月大的國王企鵝最近成為網紅，牠正值換毛期有著一身蓬鬆棕毛，站在其他企鵝旁邊整整大出一個尺寸，讓好多網友都笑稱「裡面的人快出來！」

仙台うみの杜水族館

ペンギンのヒナおっきくて丸くて可愛すぎる！ pic.twitter.com/oNSUvtqrD4 — すみ (@sumimi433) 2019年1月9日

據《朝日新聞》報導，這隻國王企鵝雛鳥生活在仙台海洋森林水族館，身長90公分、體重15公斤，目前性別還未確定因此沒命名。牠胖嘟嘟又軟綿綿的外表，讓遊客一眼就注意到，走路搖搖晃晃的模樣也讓眾人的心都融化，但由於實在太大隻了，還有網友說像是有工讀生躲在裡面。

仙台うみの杜水族館のおはぎみたいなペンギンのひな見に行きたい pic.twitter.com/g8CR3G8RSS — 渡良瀬モモ (@mo_w_222) 2019年1月21日

24歲的飼育員加藤槙子表示，牠看起來雖然很龐大，但其實是屬於「正常大小」，是因為身上的絨羽太蓬鬆了才感覺特別胖，而且現在是「轉大人」時期，要多吃一點來為換毛做準備。

據了解，國王企鵝雛鳥換毛會持續2至3周，之後就轉變為窈窕身材，並換上亮麗的「燕尾服」黑白毛色。每次換羽前食量都會倍增，儲存能量準備換裝，由於是先長出新的羽毛才將舊的羽毛向外推落，所以換羽期才會呈現毛絨絨的胖模樣。