家放「等比例假人」警告：不許拆家！　二哈乖坐不敢動

▲主人在家裡放置假人警告二哈不許拆家。（圖／翻攝自抖音「64011979」，下同）

寵物小組／綜合報導

家有二哈就是要用非常手段！抖音用戶「64011979」日前分享了這則搞笑影片，主人為了防止家中兩隻二哈在家作亂搗蛋，於是特地設置了1：1等比例的假人來監督，它坐在椅子上並手持大聲公播著「不許拆家」，沒想到這對汪星人真的乖乖地坐在原地不敢動，臉上充滿著無奈與疑惑，讓網友笑翻！

一名網友將這則影片轉貼至臉書公開社團「爆笑公社」，畫面中可以看到，天不怕地不怕出了名的調皮二哈，居然正襟危坐地待在原地不敢動，鏡頭一轉才發現有個家管正監督著牠們，接著仔細一看，原來這是一個主人組裝出來的假人，為的就是要向二哈示威，不讓牠們任意拆家，沒想到原PO的另一個影片卻讓大家笑噴了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲才過了沒多久，家管就正式宣告離職。

原本乖乖坐在原地的這對二哈，突然開始對著假人毛手毛腳，於是它身上的裝備一樣一樣掉落，就連二哈自己也感到疑惑，直到汪星人最後輕輕一碰，弱不禁風的家管竟直接彎腰倒了下來，這才讓二哈識破了主人的伎倆，根本一點都難不倒屁孩汪汪啊！

影片上傳至臉書後，網友看了全都笑出聲表示，「哈哈哈哈哈哈」、「證明血統真的很純」、「果然是二哈」、「跪求組裝（假）主人影片啊」、「哈哈哈好笨」、「好可愛啊」、「怎麼一隻瘦一隻胖的啦」、「右手邊那隻是不是剛從阿嬤家回來」、「趕快咬它！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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