柯基戰詠春拳輸慘！　盡全力「左衝右咬」秒被擋出門外

▲短腿柯基大戰飼主詠春拳。（圖／翻攝自臉書「爆笑公社」／抖音號：6619501）

寵物小組／綜合報導

抖音用戶「6619501」日前上傳一則逗趣影片，當時飼主正在和短腿柯基玩耍，但是他竟使出大招詠春拳，只見汪汪拼命想要突破主人防線，卻被高超拳法守下，還頻頻被推出門外，狗狗再靈敏好動也無法破解！

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從影片中可以看到，飼主正坐在屋內使出詠春拳的招式，但是他的對手不是木人樁，而是一隻低底盤柯基犬！只見汪汪在門外拼命想往屋內衝，好動的牠無論從左邊還是右邊都失敗，除了衝刺以外連嘴巴都用上，招數耗盡卻無法破解主人的詠春拳，甚至還被推到門外，看來小短腿還得再修練一下，才能贏過厲害的飼主。

▲柯基狂輸，一直被推出門外。（圖／翻攝自臉書「爆笑公社」／抖音號：6619501）

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這部影片被網友分享至臉書社團「●【爆廢公社】●」，引來將近7000名網友觀戰笑翻，也有人留言，「比打木樁還好玩」、「基動戰士」、「這個犬型木人樁挺稱職的」、「汪：我只是想進去R～」、「欺負腿短的啊」、「來跟我家藏敖打詠春！」、「永遠進不了門的柯基」、「今天我們北方犬輸給你們南方拳了」、「汪表示：等我進去你救災系！」。

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