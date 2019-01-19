終於回國！「爸寶柴」熱情飛撲迎接　媽討抱慘遭無視

▲兩樣情啊！（影／臉書粉絲團「也是可以吃的Oreo」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

聽見馬麻玻璃心碎的聲音了！柴犬Oreo因為上禮拜爸拔馬麻出國，接下來的幾天都悶悶不樂，還會趴在門口等心愛的主人回家。這天Oreo終於在機場見到爸媽，開心地搖著尾巴，熱情飛撲爸拔；而一旁的馬麻要伸手討抱抱時，牠卻直接無視，眼光一直飄向爸拔，偏心模樣讓眾多網友笑翻。

▲心愛的家人不在，柴柴落寞地趴在門口。

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▲汪：我好想你喔！

影片中可以看到，Oreo從遠處看到家人後就激動地「嗷嗷叫」，還撲上去歡迎爸拔回國並送上香吻，想念的心全表現在行為上；一旁的馬麻看到後，也急地伸手討抱，不料卻被汪汪忽視，只剩下孤單的雙手懸在半空中，此時馬麻的心也早已盪到谷底。

好玩的是，爸拔發現Oreo只找自己後，就默默把牠推向馬麻，但汪汪依舊不理會，還癡心地望向爸拔，讓一旁被冷落的馬麻心寒地說，「虧我買禮物給你，這下要全部送給別人。」哥哥則笑說，「平常Oreo最喜歡找馬麻撒嬌，沒想到6天後，直接裝作不認識。」

▲馬麻玻璃心碎了！

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影片上傳到臉書社團「柴犬司令部」，引來網友熱議，大家紛紛留言表示，「媽媽桑心合理」、「媽媽：你良心不痛嗎你！」、「 汪：麻～拜拜，旁邊站，謝謝～」、「比悲傷更悲傷的故事心情」、「媽媽吃醋了」、「眼裡只有把拔，麻麻是路人甲」、「媽媽難過 但媽媽不說」、「媽媽只能是奴才哈哈」。

▲Oreo最喜歡找馬麻撒嬌。

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