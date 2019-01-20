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苗栗石虎路殺20天內第3起　口鼻流血、身體扭曲倒路邊

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▲苗栗再傳石虎遭路殺，20天內第3起案件。（圖／網友彭國恭授權提供）

▲苗栗再傳石虎遭路殺，20天內第3起案件。（圖／網友彭國恭授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

苗栗再傳石虎遭路殺，已是這1個月內當地第三起！彭姓民眾20日上午行經台13線銅鑼鄉路段，赫然發現一隻倒地石虎，口鼻流血明顯死亡，初步研判是遭到「路殺」，他將過世時虎最後身影拍下，同時上傳臉書哀悼，「又陣亡了一隻保育類石虎！」

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彭姓民眾於上午8點發文表示，行經台13線銅鑼路段約38公里處時，發現一隻倒地的保育類動物石虎。從照片中可以得知，該石虎口鼻流血，且身體呈現不正常的扭曲姿勢，明顯已沒有呼吸心跳。此消息一出，許多人感到相當惋惜，也有人痛批，「真不明白這些人開車看見前方有動物都不懂得減速嗎？」

▲苗栗再傳石虎遭路殺，20天內第3起案件。（圖／網友彭國恭授權提供）

▲苗栗再傳石虎遭路殺，20天內第3起案件。（圖／網友彭國恭授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

2019第一起路殺案！石虎睜眼離世。（圖／Facebook／貓徑地圖王小明授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲2019第2起路殺案件，石虎睜眼離世。（圖／Facebook／貓徑地圖王小明授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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2019的第一個月尚未過完，全台已記錄到4隻石虎死在輪胎下。4日在苗栗縣發生第一起路殺意外，相隔5天的時間，於號稱「石虎殺手公路」的後龍苗29縣道再度發現過世石虎，牠不願闔眼的身影當時讓許多網友深感痛心；16日在南投集集139縣則有隻「幼年石虎」倒在路上，身體不自然扭曲，明顯身亡。由於石虎棲地位於淺山地區，與人類活動範圍重疊，該如何「共存」是無論政府或民眾都需關注的議題。

▲南投集集小石虎遭路殺。（圖／網友曾先生授權提供）

▲16日南投集集小石虎遭路殺。（圖／網友曾先生授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字： 石虎路殺苗栗銅鑼台13縣苗29鄉道

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