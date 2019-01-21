汪遭反鎖絕望啃牆壁…活活餓成乾屍　空洞眼神凝視逃不出的牢籠

▲狗狗被主人扔在空屋裡不聞不問，慘遭活活餓死。（圖／翻攝自Facebook／Korean Animal Welfare Association）

寵物小組／綜合報導

如果不要牠了，能不能至少放牠走？最近南韓發生令人難以想像的虐狗悲劇，一隻狗狗被關在沒人在的空屋裡，最後餓成乾屍才被人發現，引發南韓網友激烈討論，紛紛痛批這是最卑鄙的虐待行為。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

事件是由南韓動保團體「Korean Animal Welfare Association」揭露，這間空屋去年9月已經被停電，但房子當時是由一名租客居住，房東直到12月才連繫上房客，那時候房東注意到房裡有一隻狗，但精神和身體狀況都不佳，當時他只告誡房客要善待寵物，房客卻沒多做回應。

▲檢視房間才發現隔壁就有未拆封的狗飼料，狗狗卻渾然不知。



直到後來房東再進到這間房子時，才發現狗狗已經斷氣，通報「Korean Animal Welfare Association」處理，已經來不及救牠的命。現場照片裡，這房子完全是一處空屋，不只沒有食物和水，還到處都是狗屎狗尿，甚至木頭櫃子都是狗狗無助的咬痕，研判牠因沒東西吃，只能啃木頭充飢，畫面令人難以承受。

可怕的照片曝光後，引來網友抨擊狗主人，「這是最殘忍的虐待！」「如果不養了為何不放走牠？讓牠活活餓死？」、「難以想像牠有多餓，怎麼能這麼殘忍」、「只有人類才會作出這種事來。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲救援人員到場，看見空屋裡一片狼藉，滿是狗狗飢餓至極的啃咬痕跡。