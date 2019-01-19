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狗狗公車來了！大夥兒興奮跳上車　飼主第一次搭669：好方便

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▲狗狗公車來了！大夥兒興奮跳上車，乘客第一次搭669：挺有趣。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）

▲狗狗公車來了！大家興奮地跳上公車。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供，下同。）

寵物小組／綜合報導

您的毛寶貝搭過寵物公車了嗎？假日寵物友善公車自106年1月起營運已近兩年，頗受好評，隨著資訊傳播及分享，愈來愈多民眾開始利用大眾交通工具，帶著寵物去兜風。目前新北地區營運的寵物友善公車有604、225及669，皆於例假日各行駛3班次，行經新北市多處公園，新北市動保處鼓勵民眾帶毛孩多多搭乘，一起打造友善城市。

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民眾可以利用公車動態資訊網或手機APP，追蹤狗狗公車到站時間，以免錯過班次。動保處也提醒民眾，狗狗搭乘友善公車，「可落地牽繩上車」，不需運輸籠，同時也要有效管好寵物行為，以免干擾其他乘客安寧，並隨時清除排泄物，建議上車前要先上廁所與避免餵食。如果狗狗上車很緊張，一定要適當安撫牠們，紓解牠們不安的情緒。

▲狗狗公車來了！大夥兒興奮跳上車，乘客第一次搭669：挺有趣。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）

▲由左至右分別是大頭、八妹、肉丸、嘟嘟。

一名三重區飼主周恬伃帶著愛犬「樂樂」一起搭乘669公車，飼主周恬伃笑說，「對於沒有交通工具的人來說，能牽著寵物上車很方便，不須再準備寵物籠或推車，樂樂雖然一開始有點害怕的直發抖，但經過不斷安撫後便不再焦慮，往後會多訓練樂樂，第一次搭乘友善公車的體驗挺有趣的！」

為了瞭解公車使用情形，動保員吳健汝在板橋遇到狗友們相約，一起攜家帶眷和毛孩們搭乘604公車，由於狗狗有坐私家轎車或機車出遊的經驗，公車之旅可以說完全難不倒牠們！有的在公車上安靜看著沿途風景、有的或坐或趴的耐心等候，表現甚是穩定克制，令主人十分放心與自豪。同車的乘客及民眾對於首次看到狗狗搭公車感到些許訝異，經說明寵物友善公車之後也表示出興趣及認同。

▲狗狗公車來了！大夥兒興奮跳上車，乘客第一次搭669：挺有趣。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）

▲小米觀賞沿途風景。

動保處表示，根據內政部所公布的人口資料，國內15歲以下的孩童數在少子化浪潮下，每年以4%急速下降；反之，農委會報告的全國犬貓隻數，卻逐年上升至2017年的251萬隻，比起兩年前成長10%，據時勢股份有限公司分析，到了2020年，國內毛寶貝將首次超過兒童數，可以預測的是，人與寵物對友善空間、設施及軟硬體提升的需求有日益增加的趨勢。寵物友善公車即是因應提升動物福利的需求，可到戶外兜風、運動有益寵物身心健康，也可和寵物共同創造美好溫馨的互動關係。

農業局長李玟表示，狗狗是人類溫暖的同伴、忠心的朋友，更是許多家庭不離不棄的家人，寵物友善公車可以滿足民眾與寵物休閒活動的需求，不需使用運輸籠提升中大型犬隻公車的搭載率及福利，新北市政府推廣寵物友善空間，以期打造全台模範之寵物友善城市。

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▲狗狗公車來了！大夥兒興奮跳上車，乘客第一次搭669：挺有趣。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）

▲在華山公園狗狗們互相交流認識。

▲狗狗公車來了！大夥兒興奮跳上車，乘客第一次搭669：挺有趣。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）

▲狗狗公車帶寵物到華山公園狗活動區。

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