滿桌菜沒牠的份！博美狗從「期待→失落」　淚眼皺眉笑翻網友

▲狗狗發現滿桌的菜沒牠的份瞬間垮臉。（圖／翻攝自Twitter:@po_iz，下同）



寵物小組／綜合報導

狗狗總是在飼主吃飯期間，露出期待的小眼神，希望自己也能分一杯羹，但有期待就會受到傷害。日前一名網友分享一組逗趣照片，內容中的博美狗看到滿桌的食物，露出燦爛到不行的笑容，但是當牠意識到不是自己的食物，表情瞬間從「期待→失落」，逗趣的反差萌融化一票網友。

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照片中可以看到，當狗狗看到桌上炸得黃金酥脆的海鮮煎餅，一雙黑亮的眼睛閃閃發光，露出萌值爆表的燦笑，另一張則是牠看到外送的炸醬麵，雀躍的心情全寫在臉上。但是當狗狗意識到滿桌的菜都沒牠的份，馬上露出哀怨臉淚眼皺眉，彷彿在說著，「什麼嘛！根本就不給我吃」轉頭放棄狗生的望著無緣的美食，明顯心裡受到極大的衝擊。

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▲失落的表情全寫在臉上XD

這組可愛又逗趣的照片也被臉書粉絲團「這時候只要笑就可以了」分享出來，由於狗狗的表情變化實在太經典，許多網友紛紛留言笑說，「沒有希望，就沒有失望」、「我家的超樂觀！在最後一口吃完以前她都覺得自己絕對有機會的」、「滿心期待打開碗蓋發現裡面灑滿香菜的我」、「好熟悉的眼神XD」、「眼神都暗淡下來了」、「汪：看我挨餓你心不會痛嗎」。

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