曾嗆帶貓滾出去！　3年後阿嬤心疼「圓臉喵」太瘦像猴子

▲阿嬤心疼圓臉貓「瘦了」。（圖／網友張淑樺授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

「帶著貓滾出去！」3年前網友張淑樺帶著萌貓Aber回家，結果家人十分不喜歡，甚至要求她離開家，但直至今日，Aber不但沒有被趕出去，還換來阿嬤關心「瘦得跟猴一樣」，其實Aber早就被餵出圓圓的饅頭臉！

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▲aber小時候曾住過工作室一段時間。

媽咪張小姐受訪時表示，4年前因為未滿18歲不能領養，家人很不喜歡貓咪所以也不幫忙，雖然平時餵養浪貓，但一直對於不能有屬於自己的喵覺得遺憾，「有一陣子因憂鬱症問題非常困擾，朋友介紹到貓舍看貓，雖然不喜歡買貓的行為，但是看到Aber的第一眼，就像是看到下去的希望！」一開始張小姐將Aber養在工作室，直到3年前才藉由「朋友的貓」寄養的理由，將Aber帶回家中。

▲Aber是隻個性獨立的貓咪，想摸可得看喵皇的心情。

Aber剛回家時，阿嬤非常不開心，要求「滾出去」，但張小姐不斷轉移話題蒙混過關。大約半年後，有客人來家裡時總會稱讚Aber超級乖巧，不但乾淨又可愛，阿嬤聽見這麼多人誇獎貓咪，也終於心軟不再威脅要將Aber趕出家門。有趣的是，Aber意外地非常喜歡阿嬤，不但會主動用頭磨蹭討摸，甚至還會陪阿嬤一起看電視，這可是媽咪都不一定有的福利呢！

▲喵：我不是胖，是毛蓬而已！

乖巧的Aber不但讓阿嬤心軟，同時也收服阿公的心。阿公現在不但會幫忙梳毛、餵零食，甚至還把Aber的胃口寵壞了！Aber因為曾經嘗了一口阿公餵時的雞腿後，和爺爺變成生死交，只要阿公回家就會立刻到門口迎接，讓媽咪超吃醋！

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▲喵：阿嬤說我瘦了，快給我吃好吃的～

阿公阿嬤疼孫理所當然，但是擔心餵太多食物會被罵，所以趁吃水煮餐時「嘴漏」掉食物給Aber，讓媽咪非常無奈！張小姐也提到，最近Aber會挑食，遇到討厭的主食罐就拒食，害她被家人兇「到底有沒有餵aber吃飯？牠都瘦成這樣了，快點給牠吃牠喜歡的！」但其實貓咪早有著圓圓的滿頭臉，可見在阿公阿嬤眼裡，永遠沒有胖這回事！

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