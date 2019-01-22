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汪用4天融化長輩！　阿公走出喪犬傷痛頻問：何時送來香港

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▲米克斯碳比。（圖／網友羅小姐授權提供）

阿公就算回到香港，心中掛念的都是寶貝金孫。（Ig用戶「loklok_and_tanby」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

阿公～要常來看我喔！米克斯「碳比」這天和家人去機場接初次見面的阿公阿嬤，之前馬麻還一直洗腦碳比要討阿公開心，沒想到卻錯估形勢，因為接下來的幾天，祖孫倆時常膩在一起，讓住在香港對台灣不熟悉的老人家，還上網找適合帶狗狗去玩的景點，也幫助老人家走出上一隻愛犬離世的傷痛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯碳比。（圖／網友羅小姐授權提供）

▲一入境阿公便開心的跟碳比合照。

照片中可以看到，阿公回到香港後，就頻頻問馬麻，碳比有沒有想自己，還叮嚀女兒要照顧好寶貝金孫，有次馬麻開玩笑地說，「要把碳比送去香港，想不到阿公龍心大悅，一直問何時要過來。」這4天的相處，也讓彼此慢慢培養出祖孫情，好玩的是，原本是汪汪要討阿公開心，卻變成老人家賣力巴結金孫，每天起床的第一件事，就是帶碳比去散步，馬麻笑說，「怎麼角色互換了呢！」

▲米克斯碳比。（圖／網友羅小姐授權提供）

前陣子碳比生病，阿公叮嚀馬麻要帶去看醫生。

▲米克斯碳比。（圖／網友羅小姐授權提供）

阿公：乖乖坐好才有零食吃。

事實上，阿公一開始反對女兒養狗，因為米格魯「仔仔」的離開，對他造成很大的打擊，為了避免再次經歷生離死別的傷痛，所以選擇不再養寵物，不料這次來台灣卻被金孫「碳比」給融化，讓阿公鼓起勇氣，要把對仔仔的愛，延續到碳比身上。看到父親從害怕失去，到「寵孫」的可愛反差，讓馬麻感動直呼，「最美好的安排。」

▲米克斯碳比。（圖／網友羅小姐授權提供）

汪：阿嬤親一個。

馬麻說，來到台灣覺得一切都穩定後，就想再領養一隻狗，剛好在收容所的網站上看見碳比，當下就決定要帶牠回家，由於上面備註狗狗目前在浪浪別哭，於是我立刻打電話詢問，並和先生在週末去看汪汪，還在當天提出領養碳比的意願。有趣的是，原來碳比是第一天到浪浪別哭等家，連名字都還沒取，就被領養走了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲米克斯碳比。（圖／網友羅小姐授權提供）

碳比成功收服阿公阿嬤的心。

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關鍵字： 米克斯阿公浪浪別哭

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