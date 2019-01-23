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108年度全台「絕育補助」懶人包！　趕快帶毛孩去結紮

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▲飼主應為毛寶貝健康把關。（示意圖／新北市動保處提供）

▲飼主應為毛寶貝健康把關。（示意圖／新北市動保處提供）

寵物小組／綜合報導

為有效控制流浪犬貓數量，動物保護法於104年起規定飼主必須為家中寵物結紮，或是向主管機關提出免絕育申報，未實行者最高可罰新台幣25萬元。但是不少飼主因為手術花費較高，進而影響為毛小孩結紮的意願，因此各縣市推出貓狗絕育補助、免費結紮等活動，呼籲毛家長們多加利用，讓毛小孩健健康康地長大！

▲飼主應為毛寶貝健康把關。（示意圖／新北市動保處提供）

▲動保法規定飼主須為毛孩結紮。（示意圖／新北市動保處提供）

全台各縣市寵物絕育補助金相關辦法

【基隆市】

申請資格
1、申請人戶籍地必須設籍於基隆市或認養本市收容所（寵物銀行）之流浪犬（貓）。
2、寵物須施打晶片完成寵物登記。
3、寵物接種狂犬病預防注射仍在有效期限內。
4、申請人與該動物之寵物登記飼主須為同一人。
5、由本市領有開業證書之開業動物醫院，進行絕育手術，始得申請。

補助金額
1、公犬（貓）每隻補助新台幣800元、母犬（貓）每隻補助新台幣1,500元。

注意事項
1、申請期限至 108 年 12 月 10 日（或經費用罄）為止。

詳細申請方式及相關資料請至基隆市動物保護防疫所查詢

【台北市】

申請資格
1、申請人戶籍地必須設籍台北市。
2、寵物須施打晶片完成寵物登記。
3、寵物接種狂犬病預防注射仍在有效期限內。（一年內有效）
4、申請人與該動物之寵物登記飼主須為同一人。
5、108年度補助經費僅限同年度施術之家犬貓提出申請。

補助金額
1、公犬（貓）每隻補助新台幣800元、母犬（貓）每隻補助新台幣1,500元。

注意事項
1、申請期限至 108 年 12 月 25 日（或經費用罄）為止。
2、若補助款將用罄之際，會於本處網站上公告，請申請人於絕育手術前上網或來電查詢相關剩餘補助額度訊息。

詳細申請方式及相關資料請至台北市動物保護處查詢

【新北市】

申請資格
1、申請人戶籍地必須設籍新北市。
2、寵物須施打晶片完成寵物登記。
3、寵物接種狂犬病預防注射仍在有效期限內。（一年內有效）
4、新北市簽約動物醫院章及施術醫師簽章。

補助金額
1、公犬（貓）每隻補助新台幣600元、母犬（貓）每隻補助新台幣1,200元。

注意事項
1、申請期限至 108 年 12 月 31 （或經費用罄）日為止。
2、預計共辦理2,500隻，公犬貓1,000頭，母犬貓1,500頭。

詳細申請方式及相關資料請至新北市動物保護防疫處查詢

【桃園市】

申請資格
1、申請人戶籍地須設籍桃園市。
2、僅限本年度施術之家犬貓。

補助金額
1、公犬（貓）每隻補助新台幣500元、母犬（貓）每隻補助新台幣1,000元。

注意事項
1、申請期限至 108 年 11 月 30 日（或經費用罄）為止。
2、本處將每月統計公布經費使用情形，請申請人於絕育手術前上網或來電查詢剩餘補助額度訊息。

詳細申請方式及相關資料請至桃園市動物保護處查詢

【新竹市】

官方尚未公布，詳細活動訊息及報名辦法待新竹市動物保護及防疫所網站公告

【新竹縣】

申請資格
1、申請人戶籍地必須設籍新竹縣。
2、寵物須施打晶片完成寵物登記。
3、寵物接種狂犬病預防注射仍在有效期限內。（一年內有效）

補助金額
1、公犬（貓）每隻補助新台幣500元、母犬（貓）每隻補助新台幣1,000元。

注意事項
1、申請期限至 108 年 11 月 30 日（或經費用罄）為止。

詳細申請方式及相關資料請至新竹縣家畜疾病防治所查詢

【苗栗縣】

申請資格
1、申請人戶籍地必須設籍苗栗縣。
2、寵物須施打晶片完成寵物登記。
3、寵物接種狂犬病預防注射仍在有效期限內。（一年內有效）
4、申請動物須於本縣合約動物醫院施行手術

補助金額
1、公犬（貓）每隻補助新台幣800元、母犬（貓）每隻補助新台幣1,500元。

注意事項
1、申請期限至 108 年 10 月 31 日（或經費用罄）為止。

詳細申請方式及相關資料請至苗栗縣動物保護防疫所查詢

【台中市】

申請資格
1、申請人須年滿20歲且戶籍地必須設籍台中市。
2、寵物須施打晶片完成寵物登記。
3、寵物接種狂犬病預防注射仍在有效期限內。（一年內有效）

補助金額
1、公犬（貓）每隻補助新台幣800元、母犬（貓）每隻補助新台幣1,400元。

注意事項
1、申請期限至 108 年 12 月 10 日（視經費使用情況修正期程）為止。

詳細申請方式及相關資料請至台中市動物保護防疫處查詢

【彰化縣】

官方尚未公布，詳細活動訊息及報名辦法待彰化縣動物防疫所網站公告

【南投縣】

申請資格
1、申請人須年滿20歲且戶籍地必須設籍南投縣。
2、寵物須施打晶片完成寵物登記。

補助金額
1、公犬（貓）每隻補助新台幣500元、母犬（貓）每隻補助新台幣1,000元。

注意事項
1、申請期限至 108 年 4 月 30 日（或經費用罄）為止。

詳細申請方式及相關資料請至南投縣家畜疾病防治所查詢

【雲林縣】

官方尚未公布，詳細活動訊息及報名辦法將於108年2月間公布於雲林縣動植物防疫所網站

【嘉義市】

官方尚未公布，詳細活動訊息及報名辦法待嘉義市政府網站公告

【嘉義縣】

官方尚未公布，詳細活動訊息及報名辦法待嘉義縣家畜疾病防治所網站公告

【台南市】

家犬貓絕育活動採巡迴舉辦模式，詳細活動訊息及報名辦法待台南市動物防疫保護處網站公告

【高雄市】

官方尚未公布，詳細活動訊息及報名辦法待高雄市動物保護處網站公告

【屏東縣】

官方尚未公布，詳細活動訊息及報名辦法待屏東縣政府農業處網站公告

【台東縣】

官方尚未公布，詳細活動訊息及報名辦法待台東市公所網站公告

【花蓮縣】

申請資格
1、申請人戶籍地必須設籍花蓮縣。
2、寵物須施打晶片完成寵物登記。
3、寵物接種狂犬病預防注射仍在有效期限內。（一年內有效）
4、由本縣領有開業證書之開業動物醫院進行絕育手術

補助金額
1、公犬（貓）每隻補助新台幣500元、母犬（貓）每隻補助新台幣1,000元。

注意事項
1、申請期限至 108 年 12 月 10 日（或經費用罄）為止。

詳細申請方式及相關資料請至花蓮縣動植物防疫所查詢

【宜蘭縣】

官方尚未公布，詳細活動訊息及報名辦法待宜蘭縣動植物防疫所網站公告

【澎湖縣】

不定期舉辦犬貓免費絕育及寵物登記、狂犬病預防注射三合一活動，詳細活動訊息及報名辦法待澎湖縣政府農漁局網站公告。

【金門縣】

官方尚未公布，詳細活動訊息及報名辦法待金門縣政府網站公告。

【連江縣】

官方尚未公布，詳細活動訊息及報名辦法待連江縣政府產業發展處網站公告。

▲絕育手術。（示意圖／台南市動保處提供）

▲各縣市政府陸續推出寵物絕育補助。（示意圖／台南市動保處提供）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字： 寵物絕育補助毛孩結紮

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