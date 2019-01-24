基隆比特去年狠咬！浪汪「黑姥姥」眼爆血頭骨裂　至今仍怕靠近狗

寵物小組／採訪報導

基隆市一名陳姓飼主飼養的比特公犬22日攻擊路邊一隻無辜流浪狗，導致該犬頭顱破裂不治死亡。事實上，另一隻名叫「黑姥姥」的流浪老犬去年就曾被該比特犬咬重傷，花了1個多月治療才漸漸康復，目前住在台南徐園長護生園，雖然傷口好了卻留下陰影，至今仍害怕靠近別的狗。

徐文良受訪時指出，黑姥姥年紀已超過10歲，當初牠身受重傷，每天清創換藥，治療了1個多月，另外因為有心絲蟲，也花了8、9個月才治好，「現在黑姥姥都在我們的咖啡廳裡面，也變胖了，來訪的人都能看到牠。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲黑姥姥傷口痊癒，也長胖了。（圖／徐文良（徐園長護生園））

▲黑姥姥走不出心中陰影，時常自己孤獨地待在一旁。（圖／徐文良（徐園長護生園））

雖然，黑姥姥的傷口好了、身體變胖變健康了，但她仍走不出被狠狠攻擊的心靈創傷。徐大哥心疼說，黑姥姥到現在還是很恐懼，常常獨自待在一旁，不喜歡和別的狗互動，也不喜歡別的狗靠近，「我們人摸牠可以，但其他狗靠近牠，牠會怕怕的。」

徐文良針對基隆比特犬攻擊浪犬事件則表示，現行罰則太輕，才會讓飼主鑽漏洞，覺得放狗咬狗也不會怎麼樣，「我們現在知道牠攻擊了2隻，說不定看不見的還有很多隻。」希望政府能祭出重罰，讓民眾看到魄力。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

聽聞基隆這隻比特犬遭動保處沒入收容，徐大哥感嘆「比特犬也很無辜」。他認為，不管是棄養問題或犬隻攻擊，其實都是飼主的責任，「我們園區也有收容本來要被安樂死的獒犬和比特，經過行為矯正後，現在和其他狗狗的互動都很好」，最根本的問題其實是「飼主怎麼教育狗狗」。

▲黑姥姥願意給人摸，卻不敢靠近其他狗狗。（圖／徐文良（徐園長護生園））

▲徐文良大哥和黑姥姥。（圖／徐文良（徐園長護生園））

▲黑姥姥目前都待在徐園長護生園的咖啡廳。（圖／徐文良（徐園長護生園））

根據去年5月本站報導，有網友拍下飼主放比特犬咬浪犬的畫面，只見比特犬把黑狗「黑姥姥」撲倒，之後朝頭部和眼睛撕咬；然而，黑姥姥的年紀和體力根本贏不了比特犬粗壯的身材，只能繼續被壓在地上被咬到慘叫，地板上血跡斑斑，陳姓飼主卻站在一旁沒有要制止的意思。

網友透露，黑姥姥平常怕生不親人，個性非常乖巧，附近居民並不會驅趕，沒想到卻遭此攻擊。當時獸醫診斷出狗狗的傷勢集中在頭部，且造成傷部見骨及頭骨裂，需要整形外科專業治療，「脖子部位一大齒洞、嘴巴部位一大一小齒洞及右上犬齒被咬掉、頭頂一大一小齒洞深見骨並骨裂」，另外還有輕微腹水跟心絲蟲感染等問題。

基隆動保所去年調查案件後，就依違反動物保護法第20條第2項無防護措施及第29條第1項處3萬元罰鍰在案，並明確諭令飼主帶犬出門應以長度不超過1.5公尺鍊繩牽引及配帶不影響散熱之透氣口罩。沒想到，該比特犬再度於22日撕咬路邊一隻流浪母犬，飼主將依第25條第1項規定函送基隆地方法院，面臨處2年以下有期徒刑並沒入犬隻。

▲黑姥姥去年遭基隆比特犬攻擊後送醫慘況。（圖／網友嚴伸寸授權提供）

▲黑姥姥頭頂被咬一個大洞，右眼也紅腫瘤流血。（圖／網友嚴伸寸授權提供）

▲黑姥姥頭頂被咬一個大洞，右眼也紅腫瘤流血。（圖／網友嚴伸寸授權提供）