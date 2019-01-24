黑貓陪爸買早餐狂扭水桶腰　隔壁阿嬤笑問：啊這隻是導盲犬？

▲黑貓阿丹陪飼主去買早餐。（圖／網友Xin Hui Hung授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

朕只是稍微發福，誰跟你是狗狗？台中一名貓奴Xin Hui Hung分享一段趣聞，日前他帶著黑貓阿丹出門散步，穿上喜氣的紅色外套，搖擺5.5公斤的肥臀霸氣出巡。沒想到才剛走進早餐店，隔壁阿嬤過來笑問「是不是導盲犬？」，無厘頭的問題瞬間讓他哭笑不得。

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▲阿丹小時候是個嬌小男生，長大後骨架逐漸變寬。

即將滿7歲的阿丹從3個月大開始，就常跟著貓奴趴趴走，可能是因為體型比較大的緣故，經常被誤認是黑狗，「那天我們去買早餐，隔壁的阿嬤就笑笑的看著阿丹，然後低頭問說，啊這個是不是導盲犬？」聽到的當下Xin Hui Hung強忍著笑意，緩緩告訴對方，阿丹其實是隻骨架大的貓咪。

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▲阿丹最喜歡跟貓奴出去放風。

飼主Xin Hui Hung表示，家裡總共飼養5隻貓咪，其中只有阿丹和另一隻白貓哥哥「小菲」能帶出門遛，他們常常到勤美綠園道散步，兄弟倆很乖不會亂跑，偶爾還會到專櫃幫忙朋友招攬客人。

▲▼阿丹和白貓哥哥「小菲」出現在百貨公司超吸睛。

故事分享到「愛貓聯盟」笑翻無數人，許多網友紛紛笑說，「人家是導盲貓啦～」、「移動的紅包貓」、「阿嬤！導盲犬不會穿草莓裝啦」、「幾年前，有一次瓦斯行送瓦斯來我家，一進門就對著我家貓說：哦～你家的狗好漂亮哦」、「眼神很殺的導盲貓XD」、「大到像狗，太猛了」。

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