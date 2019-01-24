小雞躲過血口變「熊麻吉」　團隊看呆：最強奇「雞」！

▲小雞不管靠多近，南安小熊妹都不吃牠。（圖／翻攝自Facebook／台灣黑熊保育協會）



寵物小組／綜合報導

花蓮的「南安小熊妹」去年7月被發現落單後，12月就被送往森林野訓場照顧，野訓團隊挑了一隻較弱小的雞要讓小熊妹訓練捕食技能，小雞當下卻突然飛走不見，想不到事隔1個多月，失蹤的小雞竟然好端端的出現在小熊妹身旁，且雙方和平共處有著微妙關係，團隊便幫小雞命名為「熊麻吉」。

台灣黑熊保育協會PO文表示，當時第一隻雞飛走後，團隊又擺了第二隻雞到小熊妹面前，才成功讓牠學會獵食活禽，但自那時起，就再也沒人見過逃跑的小雞了，從此「消聲匿雞」。

但近日團隊竟撞見那隻小雞重生般的登場，在小熊妹吃飯時悠悠的從旁邊走出來，而且和過去瘦弱的體態大不同，毛色亮麗許多且充滿自信，「不急不慌地在小熊旁邊啄食，令人驚訝不已呀！（這幾個星期我們究竟錯過了什麼？）」

▲小雞甚至都長大變強壯了。（圖／翻攝自Facebook／台灣黑熊保育協會）



野訓團隊為了紀念這難得的景象，就把小雞取名叫「熊麻吉」，牠不僅逃過熊口，還能和小熊妹和平的生活在一起，這些都是保育員始料未及的事。PO文中指出，「難以斷定牠們之間的情愫，這種曖昧不明只能留給牠們各自表述，我們能做的就是持續的觀察紀錄，究竟是跨物種的友誼，還是儲備糧食的概念？只能繼續看下去。」

目前小熊妹已經完成活禽獵捕訓練，一天要吃下5到6斤的雞，唯獨對熊麻吉格外友善。

小熊妹去年7月是在花蓮南安瀑布被發現，牠與媽媽走散了只好翻找人類留下的食物來果腹，隨後被移往南投特生中心暫養，經過保育員的照料後才恢復健康體重，目前在森林野訓場的適應狀況良好，估計不久後就能野放回花蓮野生家園。