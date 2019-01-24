貓咪火化留一撮毛當卡片　牠秒認出是同伴「淚眼磨蹭」逼哭媽

▲黑貓亞利斯安那和虎斑貓桑恩一起度過許久的貓生。（圖／翻攝自The Dodo／Emma Pearce）

寵物小組／綜合報導

聞到最熟悉的味道，思念的情緒瞬間潰堤。國外有對小夥伴亞利斯安那和桑恩共同度過大半的貓生，前陣子黑貓亞利斯安那生病過世，火化時只留下一撮毛做成卡片。當桑恩一秒認出是思念許久的同伴，馬上淚眼磨蹭，意外的舉動讓飼主忍不住跟著紅了眼眶。

▲2個小傢伙感情超好。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

亞利斯安那和桑恩一直視彼此最好的朋友，每天形影不離黏在一起玩耍，最喜歡互相幫忙清耳朵，過著愉快的貓生。直到去年，8歲的亞利斯安那確診罹患癌症，於聖誕節過世，桑恩在同伴離開後變得鬱鬱寡歡。飼主皮爾斯遺憾的說，「你很難跟一隻貓解釋，牠最好的朋友不會再回來的事實，但我覺得桑恩其實都知道。牠會坐在窗戶邊發呆，一坐就是幾個小時；不然就是走到亞利斯安那生前常待的幾個地方，試圖找回牠的身影。」

▲桑恩聞到是同伴的氣味，馬上低頭舔毛。



（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

日前寵物殯葬業者送來骨灰，附上一張紀念卡片，上面留有一撮亞利斯安那的貓毛，並蓋上牠的肉球印章作為封面。讓皮爾斯感動的是，當桑恩聞到熟悉的氣味，好奇的湊過來，馬上認出是亞利斯安那，不斷地對著那撮貓毛磨蹭舔毛。

▲亞利斯安那的骨灰罐擺在家裡顯眼的位置，期望能安撫桑恩失去同伴的傷心。

皮爾斯將亞利斯安那的骨灰罐擺在中最明顯的位子，並用牠生前配戴的項圈當裝飾，「希望亞利斯安那的遺物能夠安慰桑恩，讓牠重新振作，有了這張卡片，或許可以撫慰牠思念同伴的心。」