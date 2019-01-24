ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

貓咪火化留一撮毛當卡片　牠秒認出是同伴「淚眼磨蹭」逼哭媽

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼貓咪火化留一撮毛當卡片　牠秒認出是同伴「淚眼磨蹭」逼哭媽。（圖／翻攝自The Dodo／Emma Pearce）

▲黑貓亞利斯安那和虎斑貓桑恩一起度過許久的貓生。（圖／翻攝自The Dodo／Emma Pearce）

寵物小組／綜合報導

聞到最熟悉的味道，思念的情緒瞬間潰堤。國外有對小夥伴亞利斯安那和桑恩共同度過大半的貓生，前陣子黑貓亞利斯安那生病過世，火化時只留下一撮毛做成卡片。當桑恩一秒認出是思念許久的同伴，馬上淚眼磨蹭，意外的舉動讓飼主忍不住跟著紅了眼眶。

▲▼貓咪火化留一撮毛當卡片　牠秒認出是同伴「淚眼磨蹭」逼哭媽。（圖／翻攝自The Dodo／Emma Pearce）

▲2個小傢伙感情超好。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

亞利斯安那和桑恩一直視彼此最好的朋友，每天形影不離黏在一起玩耍，最喜歡互相幫忙清耳朵，過著愉快的貓生。直到去年，8歲的亞利斯安那確診罹患癌症，於聖誕節過世，桑恩在同伴離開後變得鬱鬱寡歡。飼主皮爾斯遺憾的說，「你很難跟一隻貓解釋，牠最好的朋友不會再回來的事實，但我覺得桑恩其實都知道。牠會坐在窗戶邊發呆，一坐就是幾個小時；不然就是走到亞利斯安那生前常待的幾個地方，試圖找回牠的身影。」

▲▼貓咪火化留一撮毛當卡片　牠秒認出是同伴「淚眼磨蹭」逼哭媽。（圖／翻攝自The Dodo／Emma Pearce）

▲桑恩聞到是同伴的氣味，馬上低頭舔毛。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

日前寵物殯葬業者送來骨灰，附上一張紀念卡片，上面留有一撮亞利斯安那的貓毛，並蓋上牠的肉球印章作為封面。讓皮爾斯感動的是，當桑恩聞到熟悉的氣味，好奇的湊過來，馬上認出是亞利斯安那，不斷地對著那撮貓毛磨蹭舔毛。

▲▼貓咪火化留一撮毛當卡片　牠秒認出是同伴「淚眼磨蹭」逼哭媽。（圖／翻攝自The Dodo／Emma Pearce）

▲亞利斯安那的骨灰罐擺在家裡顯眼的位置，期望能安撫桑恩失去同伴的傷心。

皮爾斯將亞利斯安那的骨灰罐擺在中最明顯的位子，並用牠生前配戴的項圈當裝飾，「希望亞利斯安那的遺物能夠安慰桑恩，讓牠重新振作，有了這張卡片，或許可以撫慰牠思念同伴的心。」

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字： 貓咪火化貓毛同伴磨蹭卡片

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

橘貓邊吃飼料邊「譙髒話」！　奴才無奈：到底好不好吃...

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

浪柴被狗追秒跳機車求救　他「直接載走」神救援.....

影／冷血飼主遭肉搜！放任比特犬咬死浪浪　面露微笑看..

黑拉拉走失1天！馬上交到新朋友「白拉拉和山羊」跟主..

雪白龍貓萌臉求「帶我回家」　6秒後手痠「砸牌罷工」..

6獅圍攻4小時「2獅爬背狠咬」　長頸鹿竟然打贏了！

老鷹誤把小狗當老鼠叼上天　低頭一看發現抓錯人…半空..

家中整修跑出去！基隆比特犬咬爆浪浪　動保所帶走了

警攔下可疑貨車…開車廂驚見800瀕死緣板鱉　被當貨..

最愛哥哥！女孩閉眼緊貼柴「厚實寬背」　甜笑暖翻17..

走丟的黃金兄弟檔直奔警車　不急找主人只顧討吃的…網..

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有..

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前.....

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」..

不給你吃！　弟弟：「只有我有你沒有」

我不冷啦！　毛小孩：「馬麻我不要穿衣服」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點..

三花貓魔性晃「軟Q肉波」被說胖　呆萌臉左右瞧：你是..

北極熊「10年挑戰」瘦弱無助　網淚崩：不久後可能全..

只跟爸爸討抱抱！柴柴狂黏爸爸 媽媽無奈：那我呢？

緊咬玩具意外變「好柴拖」 地板啵亮讓網友笑噴：預購..

貓開窗闖屋討飯！隔天還帶朋友吃到飽　她傻眼收編發現..

《聲林》人氣王Gail出任務！　25日快閃東森寵物..

健美汪嚶嚶哭目送主人出門　網見「爆炸性肌肉」全看傻..

家中整修跑出去！基隆比特犬咬爆浪浪　動保所帶走了

貓咪火化留一撮毛當卡片　牠秒認出是同伴「淚眼磨蹭」..

緝毒犬立大功！5年嗅出2.4億走私菸　幫派懸賞10..

心碎對比！萌汪棄養30天瘦成皮包骨　終於等到新家隔..

蓋小被被追連續劇...黑法鬥瞇眼「空氣嚼」　網笑翻..

垃圾魚有黃色的還有鑽石花紋？　你所不知道的「異型」..

易怒柴「漸進式生氣」超爆笑　碰到臉秒吐舌露齒毀形象

棒球12強中華隊過年前底定　體育署：將有最新狀況

交通大學產學參訪藝群皮膚科診所　發展台灣雷射光電產..

拿台灣身分證！ 瑞莎爆哭：女兒戶籍有我的名字了

超稀有！撿到「貓咪牙齒＝好運到來」...網喊：快趴..

家屬不滿普悠瑪真相調查全是疑點　林佳龍：我也不滿意..

CBA／廣州調節主力體力保老八　陳盈駿近2場平均1..

錦安講到韋禮安一秒害羞！　晚安曲聽《在意》入眠：有..

北農召開董事會推翁振炘任總座　彭振聲：他應該可以勝..

支援谷歌語音助理　D-Link推出全新WiFi漏水..

選舉行情釋出利多　投資印度NIFTY指數報酬高達9..

寵物動物熱門新聞

浪柴被狗追求救　他直接載走神救

放比特犬咬死浪浪　冷血飼主竟露..

黑拉拉走失1天　馬上交到新朋友..

雪白龍貓手痠「砸牌罷工」網笑翻

6獅圍攻4小時　長頸鹿竟然打贏

老鷹把小狗叼上天　低頭看發現抓..

基隆比特咬爆浪浪　動保所帶走了

警攔下可疑貨車…車廂驚見800..

女孩緊貼柴哥厚實寬背　畫面暖炸

走丟黃金直奔警車　不找主人只顧..

巨鼠出沒！「水豚身形」悠哉逛街

停路中央拒回家！阿金扯繩要散步

遇發抖老黑狗　她收編陪走到最後

動物園「認養動物」救石虎、穿山..

讀者迴響

熱門新聞

浪柴被狗追求救　他直接載走神救

放比特犬咬死浪浪　冷血飼主竟露..

黑拉拉走失1天　馬上交到新朋友..

雪白龍貓手痠「砸牌罷工」網笑翻

6獅圍攻4小時　長頸鹿竟然打贏

老鷹把小狗叼上天　低頭看發現抓..

基隆比特咬爆浪浪　動保所帶走了

警攔下可疑貨車…車廂驚見800..

女孩緊貼柴哥厚實寬背　畫面暖炸

走丟黃金直奔警車　不找主人只顧..

巨鼠出沒！「水豚身形」悠哉逛街

停路中央拒回家！阿金扯繩要散步

遇發抖老黑狗　她收編陪走到最後

動物園「認養動物」救石虎、穿山..

放比特犬咬狗　基隆小黑右眼冒血

最新影片

更多

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前...驚見後害羞逃跑

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

不給你吃！　弟弟：「只有我有你沒有」

我不冷啦！　毛小孩：「馬麻我不要穿衣服」

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面