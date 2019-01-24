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健美汪嚶嚶哭目送主人出門　網見「爆炸性肌肉」全看傻：館長？

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狗狗送主人出門，網見肌肉全看傻。（圖／翻攝自有點毛毛的／抖音APP用戶「Ypsw」）

▲狗狗不捨主人出門，到陽台上目送，但網友目光卻都在牠身上的肌肉。（圖／翻攝自有點毛毛的／抖音APP用戶「Ypsw」）

寵物小組／綜合報導

看到這身肌肉會聯想到誰呢？抖音APP用戶「Ypsw」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻狗狗這天因為不捨主人出門，於是跑到陽台上含淚目送，甚至還激動到發出嚶嚶嚶的哭泣聲，不過當網友看到汪星人身上結實又精壯的爆炸性肌肉時，全都愣住了，也有人立刻聯想到健身名人館長（陳之漢）。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

國外網友日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」轉貼這段視頻，畫面中可見，當主人出門後沒多久，便感覺到後方傳來哭泣的聲音，轉頭一看，居然是自己的愛犬；只見健美汪跑到陽台上目送，還不停地發出嚶嚶嚶的哭泣聲，模樣令人看了相當不捨，就彷彿是在說，「要早點回來喔！」

狗狗送主人出門，網見肌肉全看傻。（圖／翻攝自有點毛毛的／抖音APP用戶「Ypsw」）

▲狗狗全身都是超結實的肌肉。（圖／翻攝自有點毛毛的／抖音APP用戶「Ypsw」）

這段僅僅11秒的影片分享不到三天，就累積40多萬次的觀看次數，許多人看完紛紛在底下留言說，「肌肉汪在哭，怎麼有種反差感」、「好帥！」、「這畫面太有衝突感了，不能只有我看到」、「居然在哭，而且哭得好大聲」、「一秒想到館長......」、「連狗身材都比我好」。

＊在這邊和讀者們提醒一下，影片中狗狗目送主人雖然溫馨，不過從畫面中來看，汪星人站的陽台周圍並沒有安全措施，一不小心隨時都可能會失足落下，這是非常危險的，請各位毛爸媽們切勿模仿喔！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 狗狗汪星人肌肉健美抖音

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