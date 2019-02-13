貓一蹭臉腫成豬頭　他守護21年淚：女兒送的最後一次過敏

▲飼主對貓毛嚴重過敏，依然將愛貓養得肥胖胖。 （圖／網友Ray Hsieh授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

台中網友Ray日前在臉書社團分享養貓卻又過敏的經驗，起初愛貓Maggie在臉上磨蹭後，Ray的眼睛立刻腫得跟核桃一樣，但他認為「養了就要負責」，守護愛貓21個年頭，近日Maggie年老辭世，傷心之餘忘記洗手即揉眼睛，讓女兒送給他「最後一次過敏」。

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▲Maggie娘娘7年前的穿山甲睡姿。

Ray19歲那年剛出社會，在一間水果店上班，碰巧遇見才手掌大小般的Maggie，當時小貓十分地黏人，「可能就是緣分吧！當下就決定將牠帶回家。」Ray卻沒想到自己竟然對貓毛過敏，每當小喵在臉上磨蹭後，他的臉立刻腫得跟豬頭一樣，「但是有毛並不是牠的錯，況且養了就要負責呀！」

Ray開始尋求方法與愛貓共存，每次摸完來撒嬌的Maggie後就立刻洗手，隨時保持家裡通風，並且每周定期刷毛，因此即使有嚴重過敏，也跟寶貝女兒和平相處了21年。但是相聚卻總有分離的一天，Maggie已是高齡老貓，嚴重腎衰竭讓牠瘦到只剩1.66公斤，連路都沒辦法走穩，雖然虛弱卻在老爸靠近時，輕聲喵喵叫打招呼，讓人非常感動。

▲Maggieg生病後身形變得相當瘦。

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Maggie腎臟嚴重衰竭撐了2年後，和家人道別去當個小天使，Ray摸著女兒難過拭淚，眼睛再度腫起來，這份「禮物」卻讓他覺得很窩心，「這是女兒送我的最後一次過敏。」Ray常看著空蕩蕩的水碗，憶起21年間的歡樂時光，雖然十分難過卻也努力振作，讓女兒知道老爸可以好好照顧自己，希望寶貝不要擔心，「一定要在天堂開心得遊玩喔！等我結婚生子，要來當我真正的女兒。」

▲Maggie生病依然保持著喝水的好習慣。

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