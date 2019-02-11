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零下32度凍傷！聰明貓到消防局「敲窗求收留」　幸運度過寒冬

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▲▼零下32度凍傷！聰明貓到消防局敲窗：救我　消防員收留過寒冬。（圖／翻攝自Steinbach Fire Department臉書）

▲凍傷的貓咪在冰天雪地裡跑到消防局門外敲窗。（圖／翻攝自Steinbach Fire Department臉書，下同）

寵物小組／綜合報導

找對人求救！加拿大一間消防局日前來了一位吸睛訪客，零下32度的冰天雪地中有隻聰明的流浪貓跑來求救，眼神堅定的站在門外徘徊，不時敲打玻璃窗，似乎想進屋取暖。消防員發現之後馬上將貓咪帶入溫暖的室內，協助牠度過寒冬，甚至還幫忙找到領養人收編！

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▲▼零下32度凍傷！聰明貓到消防局敲窗：救我　消防員收留過寒冬。（圖／翻攝自Steinbach Fire Department臉書）

▲獸醫幫安柏檢查身體，順便幫牠洗澡。

加拿大曼尼托巴省的一間消防局Steinbach Fire Department在1月的某個午後，意外發現一隻流浪貓來訪，站在窗外徘徊，幾度伸手拍打玻璃，順利引起值班人員的注意，開門將牠帶回屋內。消防員起初以為是民眾走失的寵物，將貓咪的照片貼在臉書要找主人，但許久都沒有消息，於是消防員決定幫忙暫時安置，並為牠取名安柏(Ember)。

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經過診治，安柏除了耳朵有輕微凍傷，整體健康狀況良好，原本髒兮兮臉蛋經過清洗後，蛻變成圓臉萌貓，獸醫也幫牠安排絕育手術。安柏非常適應在消防局的生活，深受其他隊員的喜愛，不僅擁有自己的專屬項圈，還有不少逗貓棒等玩具，瞬間成為局裡的熱門人物。

▲▼零下32度凍傷！聰明貓到消防局敲窗：救我　消防員收留過寒冬。（圖／翻攝自Steinbach Fire Department臉書）

▲可愛的安柏在消防局度過寒冬。

由於這間消防局是其中一個巡邏駐點，沒有消防員長駐，意味著大家無法長時間照顧安柏的生活起居，但大家不忍心讓小貓回到雪地，於是透過消防局的Facebook粉絲專頁發文，希望能找到合適的主人。很快地，一戶人家表示願意飼養可愛的安柏，現在牠有了屬於自己溫暖的家，還多了一個妹妹陪伴，正式擺脫挨餓受凍的苦日子。

▲▼零下32度凍傷！聰明貓到消防局敲窗：救我　消防員收留過寒冬。（圖／翻攝自Steinbach Fire Department臉書）

▲▼安柏找到屬於自己的家。

▲▼零下32度凍傷！聰明貓到消防局敲窗：救我　消防員收留過寒冬。（圖／翻攝自Steinbach Fire Department臉書）

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關鍵字： 加拿大消防局寒冬敲窗

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