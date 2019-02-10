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散步遇上強匪！忠犬護主遭「利刃插頭」　獸醫：差幾公分喪命

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▲▼散步遇上強匪！忠犬護主遭「利刃插頭」　獸醫：差幾公分喪命。（圖／翻攝自AWSSA）

▲忠心的德國狼犬杜克為了保護主人，遭到搶匪一刀插入頭頂。（圖／翻攝自AWSSA）

寵物小組／綜合報導

狗狗忠心的程度是可以連性命都奉獻出來！南非開普敦一名男子日前帶著愛犬杜克外出散步，遇上手持利刃的劫匪行竊，牠馬上衝出來狂吠對抗，卻遭對方一刀插入頭頂，鮮血直流仍不忘低吼護主。劫匪被趕跑，飼主急忙將牠送醫，奇蹟的是，杜克的大腦竟然毫髮無傷，就連獸醫都稱讚，「牠是幸運的孩子！」

▲▼散步遇上強匪！忠犬護主遭「利刃插頭」　獸醫：差幾公分喪命。（圖／翻攝自AWSSA）

▲杜克的X光報告。

40歲的男飼主吉諾(Gino)於2月5日的中午，帶著4歲的德國狼犬杜克(Duke)去散步，途中一名持刀男子攻擊，杜克見狀立馬擋在飼主面前，露出尖牙低吼，對方將刀子插入狗狗的頭頂，試圖將牠殺死。儘管頭冒鮮血，杜克仍無畏的保持警戒狀態，多次試圖撲咬，最後順利將劫匪嚇跑，才失去意識癱軟倒在路邊。起初吉諾以為杜克不幸死亡，但他靠近狗狗時發現還有微弱的呼吸，立即送往醫院，希望奇蹟發生。

▲▼散步遇上強匪！忠犬護主遭「利刃插頭」　獸醫：差幾公分喪命。（圖／翻攝自AWSSA）

▲獸醫表示，杜克的大腦和右眼毫無損傷，只差幾公分就可能致命。

當地的動物保育組織AWSSA表示，杜克送進手術台時失去意識，「我們以為牠救不回來了，但還是先注射鎮靜劑替牠止痛，同時以X光作檢查。X光報告顯示，刀鋒已插入腦內8公分，但大腦和右眼卻毫髮無傷！若再插深一些就會喪命。」獸醫馬上幫杜克動手術，將利刀移走並縫合傷口，沒過多久，狗狗便恢復健康。

▲▼散步遇上強匪！忠犬護主遭「利刃插頭」　獸醫：差幾公分喪命。（圖／翻攝自AWSSA）

▲杜克奇蹟似的恢復健康。

得知愛犬能救回一條命，吉諾感謝又心疼的說，「這裡有非常多的壞人和流氓，會伺機出來搶劫，甚至不惜殺害生命，我知道杜克會守護我，牠面對強盜時毫不畏縮，但這次牠幾乎為了保護我而喪命。」由於吉諾並無收入，動物組織AWSSA發言人艾倫承諾，將免費將杜克醫治健康，「雖然吉諾很窮困，但他待杜克很好，這是有目共睹的事，我相信大難不死必有後福，他們往後將會過著幸福的日子。」

Our stabbed wound dog "Duke", reunited with his owner this afternoon. :D <3

Animal Welfare Society of SA 發佈於 2019年2月7日 星期四

關鍵字： 散步強匪忠犬護主獸醫奇蹟

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