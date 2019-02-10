拍友人餵狗喝酒　白紀亞怒回：狗只能喝一兩口酒，當然會阻止

▲白紀亞拍下友人餵狗喝酒。（圖／翻攝自白紀亞IG，下同）

寵物小組／綜合報導

網紅白紀亞9日於Instagram限時動態中，PO出友人「餵狗喝酒」的畫面，並表示對方不斷倒酒在狗狗碗裡要求乾杯，被網友質疑是否未上前阻止，反而在一旁拍照錄影。對此，白紀亞表示自己是「很愛動物的人」，就連小蜘蛛死掉都會幫忙念往生咒，截圖網友私訊怒回，「狗只能喝一兩口酒，所以我當然會阻止。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

白紀亞的限時動態中，一名男性友人蹲在柯基旁，眼前放置著一瓶酒與飼料碗，她註解表示，「就說狗不能喝太多酒，他一直倒酒在碗裡跟牠乾杯，然後一直跟牠討論酒，還說牠是女的要喝紅酒，真的醉了.........狗舔一口後退三步，超討厭那個味道的感覺。」

▲白紀亞怒回網友訊息。

此文一出立馬遭愛犬網友質疑，是否沒有阻止友人餵狗喝酒行為，反而是拿起手機將這畫面拍下上傳，白紀亞收到網友私訊後，PO出對話截圖指出自己「有阻止」，且「沒有錄到狗喝酒」，甚至無奈怒回，「我很愛動物的人，問這什麼問題.........狗只能喝一兩口酒，所以我當然會阻止，不然我還會特別發出來給人罵喔？我連小蜘蛛死掉都會幫牠念往生咒。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

※小提醒：狗狗的身體機能和人類大不相同，酒精可能會造成毛孩的身體負擔，因此最好別讓狗狗喝酒，以免影響健康喔！