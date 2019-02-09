ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世　飼主不捨道別：你在彩虹橋要開心

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世。（圖／翻攝自Facebook／Quinta Layla）

▲當年《星際異攻隊》上映時，導演詹姆斯崗恩（James Gunn）曾帶著奧利奧一起踏上好萊塢的紅地毯。（圖／翻攝自Facebook／Quinta Layla）

寵物小組／綜合報導

漫威英雄電影《星際異攻隊》（Guardians of the Galaxy）中，「飾演」火箭浣熊的動物明星「奧利奧」（Oreo）在片中擁有超高人氣。不幸的是，照顧奧利奧的團體「Quinta Layla」周四（7日）在臉書PO文透露，奧利奧在凌晨因病離世，享年9歲10個月，粉絲紛紛留言悼念。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

電影中的「火箭浣熊」不僅有好萊塢知名男星布萊利庫柏（Bradley Cooper）配音加持，牠的外型、動作都是幕後電腦動畫團隊參考奧利奧而繪製出來的。身為漫威電影宇宙中最受歡迎角色之一的牠，導演詹姆士（James Gunn）還曾帶著奧利奧出席電影首映紅地毯典禮。

負責照顧奧利奧的團體「Quinta Layla」表示，奧利奧於數天前突然發病，周四早上去世，走得很安詳。Quinta Layla又稱讚，奧利奧生前成為浣熊界的大使，帶給很多人快樂，且愛所有人，無論是好萊塢紅地毯、探訪兒童病院，還是任何挑戰，牠都一樣享受。

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世。（圖／翻攝自Facebook／Guardians of the Galaxy）

▲幕後電腦動畫團隊參考奧利奧而繪製出來「火箭浣熊」。（圖／翻攝自Facebook／Guardians of the Galaxy）

Quinta Layla分享10年前收養奧利奧的過程，當時在倫敦戲院接到電話，得知有隻小浣熊出生，於是馬上趕到牠身邊。當時牠的母親因為無法順利排出母乳，所以奧利奧其實是靠著人工哺育而養大的。雖然希望奧利奧能長命百歲，但也不希望牠像過去幾天那樣一直受苦，Quinta Layla強調會永遠懷念牠。

Quinta Layla在臉書PO文表示，「奧利奧在短暫的病痛後離開了，感謝我們優秀的獸醫團隊對牠的照顧。Oreo，你讓許多人的生活充滿了歡樂，你在世界各地作為浣熊界的大使有卓越的表現，你愛著大家，不分年紀，也不分動物。 你沒有忘了自己作為銀河守護者的火箭浣熊，你跟著我們走遍臨終之家，造訪許多的孩童。」

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世。（圖／翻攝自Facebook／Quinta Layla）

▲奧利奧是靠著人工哺育而養大的。（圖／翻攝自Facebook／Quinta Layla）

最後更寫道，「你在彩虹橋的另一端開心吧！ 我希望，我相信那裡的朋友也會和我們一樣愛你。我們會想念你的，永遠都會。展翅高飛吧，我們的超級英雄。我們愛你，像你愛著你的果凍一樣。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世。（圖／翻攝自Facebook／Quinta Layla）

▲▼負責照顧奧利奧的團體「Quinta Layla」將奧利奧樹葬。（圖／翻攝自Facebook／Quinta Layla）

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世。（圖／翻攝自Facebook／Quinta Layla）

關鍵字： 浣熊火箭浣熊臉書星際異攻隊

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

偷吃一口「甜味蛋糕」狂嘔！　獵犬搶救8天肝衰竭身亡

爸想買純種狗！女兒撿浪浪他氣瘋　結果寵成兒子「抱著..

爸爸威脅「你養貓就睡樓梯」　結果現在睡一起情況是？

趴車門看著穿婚紗女主人　柴犬：一起嫁過去不好嗎？

「奇怪小鹿」不怕人太詭異…動保官員射殺！　摘大腦解..

影／大黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北！　乘客看椅子..

哈士奇完美示範「我只是毛澎」　同框柴柴表情好得意！

影／竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位盯新郎　「嚴肅臉」笑翻..

終於載到導盲犬！公車司機興奮「開擴音」隆重介紹40..

啤酒配鹽酥雞宵夜　網友找到亮點「爆氣視線」嚇翻噴笑

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎..

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：..

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿..

看起來很兇...其實心裡超緊張　豆漿跟鄰居吵架「腳..

玄鳳站餅乾盒熱情跳踢踏舞　表演不忘繞場一圈照顧粉絲

爸爸顧上網沒給點心　柴按鈴討債：別逼我用刑！

28歲「貓瑞阿金」初二半夜離世　粉絲祝福洗版：一定..

太久沒放風！貴賓搭車狂碎唸　超萌抱怨聲哥笑：還有要..

主子凌晨趴門口說「長串外星語」　媽媽嚇傻：難道是遇..

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：..

灰松鼠「犯罪紀錄」太多！慘被主廚做成千層麵　深受饕..

貓顧客站玻璃櫃前喵喵叫　暖老闆拿各種肉肉任牠挑

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世　飼主不捨道別：你在..

偷吃一口「甜味蛋糕」狂嘔！　獵犬搶救8天肝衰竭身亡

切葉蜂裁「正圓樹葉」當寶寶睡袋　放食物、產卵再封口

奸巧貓死不進外出籠！　她用超強「紙箱偽裝」輕鬆騙過

小夥伴喝ㄋㄟㄋㄟ　萌奶貓排隊狂巴人家頭：欸換我了啦

直播虐狗「抹芥末、電擊灌酒」！　他被貴賓咬兩口：不..

你累了嗎？貓咪接線員30秒「維持同姿勢」　網笑翻：..

不想上學低落逛校園　校犬可樂「貼心舉動」徹底讓她轉..

爆乳正妹竟然是火辣女警　「脫掉制服」網暴動：逮捕我..

文青風浮誇上菜　這位媽媽堅持每天下廚　讓網友直喊+..

快訊／大年初五！台中驚傳砍人案　40歲男「胸口刀傷..

半世紀的珍藏　90歲的眷村爺爺用火柴盒紀錄人生

華航罷工4千人受影響　周玉蔻嗆民進黨：還嫌輸不夠慘

安東尼認為自己很快就會退休　希望那天快點到來

鐵牛三輪車賣肉圓　新竹人都推薦這一家　

樓梯間驚見四腳獸！　他帶小女友「3公共場所」留下親..

高雄走春必去處　月下老人賜愛情良緣、發大財

CNN評選50大甜品「芒果糯米飯上榜」　他讚：全世..

寵物動物熱門新聞

偷吃蛋糕狂嘔！　獵犬肝衰竭身亡

爸想買狗　結果超寵浪浪還抱著睡

爸爸威脅養貓就睡樓梯，現在卻...

不要走！柴犬趴車門看出嫁女主人

不怕人好奇怪　小鹿被射殺研究

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北

二哈示範「只是毛澎」表情好得意

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位瞪新郎

終於載到導盲犬！司機興奮開擴音..

宵夜文找亮點　網被爆氣視線嚇翻

喵皇零下冰封不死　解凍後奇蹟復..

直播抹芥末、灌酒虐狗！他被咬就..

流浪母狗車禍斷腿　忍痛哺乳幼犬

天冷躲引擎蓋　萌貓捲入慘滿臉傷

讀者迴響

熱門新聞

偷吃蛋糕狂嘔！　獵犬肝衰竭身亡

爸想買狗　結果超寵浪浪還抱著睡

爸爸威脅養貓就睡樓梯，現在卻...

不要走！柴犬趴車門看出嫁女主人

不怕人好奇怪　小鹿被射殺研究

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北

二哈示範「只是毛澎」表情好得意

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位瞪新郎

終於載到導盲犬！司機興奮開擴音..

宵夜文找亮點　網被爆氣視線嚇翻

喵皇零下冰封不死　解凍後奇蹟復..

直播抹芥末、灌酒虐狗！他被咬就..

流浪母狗車禍斷腿　忍痛哺乳幼犬

天冷躲引擎蓋　萌貓捲入慘滿臉傷

不想上學　校犬貼心舉動讓她轉念

最新影片

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

看起來很兇...其實心裡超緊張　豆漿跟鄰居吵架「腳踩空」好糗

玄鳳站餅乾盒熱情跳踢踏舞　表演不忘繞場一圈照顧粉絲

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面