星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世　飼主不捨道別：你在彩虹橋要開心

▲當年《星際異攻隊》上映時，導演詹姆斯崗恩（James Gunn）曾帶著奧利奧一起踏上好萊塢的紅地毯。（圖／翻攝自Facebook／Quinta Layla）



寵物小組／綜合報導

漫威英雄電影《星際異攻隊》（Guardians of the Galaxy）中，「飾演」火箭浣熊的動物明星「奧利奧」（Oreo）在片中擁有超高人氣。不幸的是，照顧奧利奧的團體「Quinta Layla」周四（7日）在臉書PO文透露，奧利奧在凌晨因病離世，享年9歲10個月，粉絲紛紛留言悼念。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

電影中的「火箭浣熊」不僅有好萊塢知名男星布萊利庫柏（Bradley Cooper）配音加持，牠的外型、動作都是幕後電腦動畫團隊參考奧利奧而繪製出來的。身為漫威電影宇宙中最受歡迎角色之一的牠，導演詹姆士（James Gunn）還曾帶著奧利奧出席電影首映紅地毯典禮。

負責照顧奧利奧的團體「Quinta Layla」表示，奧利奧於數天前突然發病，周四早上去世，走得很安詳。Quinta Layla又稱讚，奧利奧生前成為浣熊界的大使，帶給很多人快樂，且愛所有人，無論是好萊塢紅地毯、探訪兒童病院，還是任何挑戰，牠都一樣享受。

▲幕後電腦動畫團隊參考奧利奧而繪製出來「火箭浣熊」。（圖／翻攝自Facebook／Guardians of the Galaxy）



Quinta Layla分享10年前收養奧利奧的過程，當時在倫敦戲院接到電話，得知有隻小浣熊出生，於是馬上趕到牠身邊。當時牠的母親因為無法順利排出母乳，所以奧利奧其實是靠著人工哺育而養大的。雖然希望奧利奧能長命百歲，但也不希望牠像過去幾天那樣一直受苦，Quinta Layla強調會永遠懷念牠。

Quinta Layla在臉書PO文表示，「奧利奧在短暫的病痛後離開了，感謝我們優秀的獸醫團隊對牠的照顧。Oreo，你讓許多人的生活充滿了歡樂，你在世界各地作為浣熊界的大使有卓越的表現，你愛著大家，不分年紀，也不分動物。 你沒有忘了自己作為銀河守護者的火箭浣熊，你跟著我們走遍臨終之家，造訪許多的孩童。」

▲奧利奧是靠著人工哺育而養大的。（圖／翻攝自Facebook／Quinta Layla）



最後更寫道，「你在彩虹橋的另一端開心吧！ 我希望，我相信那裡的朋友也會和我們一樣愛你。我們會想念你的，永遠都會。展翅高飛吧，我們的超級英雄。我們愛你，像你愛著你的果凍一樣。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲▼負責照顧奧利奧的團體「Quinta Layla」將奧利奧樹葬。（圖／翻攝自Facebook／Quinta Layla）