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不歡迎新成員！喵大姐見小屁孩狂哈氣　7天後劇情神展開

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喵大姐不歡迎新成員，7天後劇情神展開。（圖／飼主孟禎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲三花貓「萊姆」當年小時候喪命，還好被孟禎救援後現在長的健康又漂亮。（圖／飼主孟禎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

即將要當哥哥或姐姐時，一開始難免有些不習慣，不過當磨合期撐過去後，一切就沒問題了！飼主孟禎（lemo）熱愛小動物也非常有愛心，家中的6隻喵星人全是她救援來的；其中老大「萊姆」當初更是因為出了車禍，嚴重到差點死亡，不過現在的牠已經是一位會照顧弟弟妹妹的大姐姐囉！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

孟禎以前沒有養過狗貓的經驗，頂多就老鼠或小雞這類的小動物，直到有一天接到朋友的電話。她說，「對方說看到一隻腳傷得很嚴重的貓，我一下班東西收一收趕快衝過去看，發現腳整個很嚴重，但仍然在朋友家門口討吃的，可能很想要求生，比較沒有戒心所以去討吃，後來我就帶回家照顧。」

喵大姐不歡迎新成員，7天後劇情神展開。（圖／飼主孟禎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲萊姆的腳和尾巴，以前差點要被截肢。（圖／飼主孟禎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

喵大姐不歡迎新成員，7天後劇情神展開。（圖／飼主孟禎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲不歡迎新成員的萊姆。（圖／飼主孟禎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當晚孟禎抱著受傷的小喵入睡，隔天一早趕緊送去寵物醫院，獸醫生看了說那隻腳有可能要截肢。孟禎表示，「當時整隻腳腫脹而且還飄著腐爛的味道，甚至還有撕裂傷，醫生說如果尾巴裡面骨頭有斷掉，也有可能要截掉。」

這是孟禎第一次遇到這種狀況，有點擔心照顧的不周全會更嚴重，於是請同事一同照顧，沒想到有天發現貓咪把自己的尾巴扯掉。孟禎說，「我看到地板怎麼有一節東西落在地上，才發現是牠把自己的尾巴扯掉，應該是會癢，還好那節是死掉黏在皮膚上的而已。」

喵大姐不歡迎新成員，7天後劇情神展開。（圖／飼主孟禎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼家中的貓咪全是孟禎救援來的。（圖／飼主孟禎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

喵大姐不歡迎新成員，7天後劇情神展開。（圖／飼主孟禎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這隻受傷的三花貓後來給孟禎收編並取名為「萊姆」，現在大約2歲左右，當時才一個多月大呢！孟禎透露，家裡一共有6隻貓，全都是救援來的貓咪，有一半是店內提供認養的毛孩，因為時間久了都沒人要，所以我就帶回家了。

她說，「起初老大萊姆因為是浪貓，野性比較大一點，警戒心比較高，當時剛帶其他小貓回家，牠都會很兇的哈氣，拒絕跟牠們接觸或是玩耍；但是一陣子過後，萊姆的大姐個性整個跑出來，牠會抱著弟弟妹妹睡覺，甚至會幫忙整理毛，完全跟剛見面的樣子不一樣。」萊姆和5位弟弟妹妹大約磨合了1周到2周左右，現在在家中看到小朋友不乖或是做錯事，也會走過去教訓牠們，整個霸氣十足！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

喵大姐不歡迎新成員，7天後劇情神展開。（圖／飼主孟禎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲萊姆在家雖然是大姐頭，不過有時也是會被小的欺負。（圖／飼主孟禎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字： 貓咪救援喵星人新成員奶喵三花貓

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