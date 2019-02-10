蠢萌一個樣！天兵汪咬樹枝卡住、睡覺綜藝摔　飼主也少根筋XD

▲睡到一半自動流下沙發。（圖／翻攝自Instagram:rubyhound）



寵物小組／綜合報導

俗話常說什麼人養什麼狗，國外一隻混種巴吉度露比是一隻開朗又活潑的狗狗，同時也是個小天兵，不管是出門散步還是在家睡覺，總是做出許多令人捧腹大笑的蠢事，飼主日前將牠歷年來所發生的出糗片段編輯成一段完整影片。有趣的是，原來馬麻本身也少根筋，內容中竟然也有她出糗的份，讓網友忍不住打趣，「寵物養久了會跟主人越來越像。」

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從飼主分享的影片中可以看到，有著一雙小短腿的露比是個骨子裡充滿表演魂的小妞，做出的糗事用手指頭都數不完，像是睡覺睡到一半，突然從沙發上綜藝摔、球就明明在眼前，伸出小短手但卻怎麼撿也撿不到、開開心心咬著樹枝要回家，卻被椅子給卡住、想跳上椅子沒跳好直接「倒頭栽」，寵萌程度完全不輸給專業級的二哈。

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▲露比天生有著萌萌的小短腿。（圖／翻攝自Instagram:rubyhound）



不過牠的天兵個性似乎也傳染給馬麻，像是有次她要丟玩具給露比去撿，結果卻丟進木櫃，打破上面的玻璃盤子，以及帶著小時候的露比做牽繩訓練，老是被狗牽著跑，種種行為讓網友看完紛紛笑說，「一看就知道誰是飼主」、「果然寵物跟飼主都會越來愈像」、「露比太可愛了啦哈哈哈」、「睡到摔倒是哪招XD」、「這隻其實有混到哈士奇吧？還是有混到柴犬？」、「狗狗的腿好吸睛」。

另外，飼主經常在網路平台Instagram上創辦公開帳號「rubyhound」，專門分享露比的生活點滴，可愛又天兵的牠已經累積超過1萬名粉絲追蹤，想看更多搞笑內容可以追蹤收看。