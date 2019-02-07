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日曆停在4月23日...老白狗獨守空屋等主人　眼神充滿悲傷

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▲老白狗獨守空屋等待主人歸來。（圖／網友呂妮可授權提供）

▲老白狗獨守空屋等待主人歸來。（圖／網友呂妮可授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

日子一天一天過去，而我卻還在原地等你。網友呂妮可日前PO出一則貼文，長期餵養附近流浪動物並協助TNR的她，大約4個月前發現某處廢鐵回收場搬遷後，卻留下數隻流浪狗在原地徘徊，近日甚至只剩下一隻老白狗獨守空屋，仔細一看，牆上的日曆還停在去年的4月23日，而這些日子狗狗卻仍然傻傻等待著主人歸來。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

呂妮可表示，位於新北市五股區的廢鐵回收場還在的時候，就曾見過不少隻狗狗進進出出，甚至曾經有犬隻發生過車禍死亡，數個月前回收場搬遷後，場主並沒有將飼養的狗狗全數帶走，反倒留下了幾個無辜的生命，前陣子還能見到3、4隻老狗在附近遊蕩，如今卻只剩下這隻老白狗獨守空屋，牆上停止的時針與不再翻動的日曆，顯得格外淒涼。

▲老白狗獨守空屋等待主人歸來。（圖／網友呂妮可授權提供）

▲牆上的日曆停留在去年4月23日，時鐘也不再轉動。

▲老白狗獨守空屋等待主人歸來。（圖／網友呂妮可授權提供）

▲老白獨自守著原本的家，希望主人能夠早點回來。

這處空屋是她長期沿途餵養流浪動物必經的停靠站，大約4個月前開始，就會帶著飲食來該處餵養老白，先前也曾帶牠到醫院結紮，不過這隻狗狗卻似乎始終無法突破心防，每當見到呂妮可時，只願意給摸一下下巴便無奈彈開，但是卻會不斷在腳邊徘徊，似乎想藉此表達好感，呂妮可也心疼表示，「或許我還沒讓牠得到信任感。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

從照片可以看出老白眼神中帶著淡淡的哀傷，目前大約10歲的牠，見到陌生人雖然不會主動討摸，但也不會任意攻擊吠叫，看著眼神充滿無助的老白，呂妮可想幫牠找一個充滿愛的家，她表示，「想養牠的人，可能要會有包容與耐心等待牠的改變，要放慢腳步跟牠一起生活，牠會是一隻很文靜乖巧的陪伴老犬。」

若有意願給老白狗一個家，歡迎洽詢呂妮可臉書詳談。

▲老白狗獨守空屋等待主人歸來。（圖／網友呂妮可授權提供）

▲期許老白能夠重新找到一個愛牠的家。

關鍵字： 流浪犬棄養空屋主人日曆廢鐵回收場

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