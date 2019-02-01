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愛犬託夢有「接班人」！爸爸撿了「新家人」他撫摸秒懂…網全哭了

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▲▼愛犬託夢有「接班人」！爸爸撿了「新家人」他撫摸秒懂…網全哭了。（圖／網友授權提供）

▲金太郎。（圖／網友授權提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「我會一直記住你們的！」一名網友表示，家中愛犬「金太郎」逝世時，自己曾在對方的身邊看到奇怪的貓型線條，直到金太郎快離開時，那隻貓也跟著消失。事後，他的爸爸領養了一隻「流浪三花貓」，這才讓他醒悟原來貓就是金太郎找回來陪伴他們的「接班人」。

該名網友在PTT發文表示，7、8歲的金太郎去世前他才高三，全家人都看不到那隻奇怪的線條貓，「她全身上下只有黑色線條，很像是那種用原子筆畫出來的線條，也沒有眼睛，只有頭、身體和短短的尾巴」，除了手摸不到之外，家中也只有原PO可以看見。

事後，金太郎因太過消瘦而去看獸醫，這才確診「心絲蟲」；奇怪的是，線條貓也在此時消失，但原PO當下也因全心全力照顧生病的金太郎，根本沒有心力去注意這件事。

在金太郎去世的那晚，原PO拿著手機看著過往的照片，不知不覺就睡著，卻在夢中聽到狗的腳步聲靠近，此時一名男性的聲音在他的耳邊說，「你們不要難過啦，我只是換個方式活下去而已。我會一直記住你們的，之後我會派人來接手我的位置了」。

「我感覺到我的手被舔了幾下」原PO回憶，當時他立刻醒來，看著聲音離開的方向，發現客廳的鐵門晃了一下，讓他不自覺地想，「會不會是金太郎回來看我了？」幾個月後，他高中畢業到台南讀大學，也收到爸爸領養了新的三花母貓消息。

▲▼愛犬託夢有「接班人」！爸爸撿了「新家人」他撫摸秒懂…網全哭了。（圖／網友授權提供）

▲金太郎的接班貓。（圖／網友授權提供）

原PO說，他到家後想看看新家人，但跟貓對到眼的那一剎那，對方突然叫了起來。此時，媽媽突然透露，這隻貓被撿回來後從沒叫過，只有對著家人及家中另一條狗哈氣，本來也怕危險，不像讓原PO靠近。

「就是牠啦！」原PO耳邊又傳來夢中的男聲，而他深入籠內想要撫摸的手，也被貓咪舔了兩下，「舔的地方跟金太郎一模一樣」，「那瞬間我也領悟到了一件事情，就是她啦！歡迎回來，金太郎」，原來這隻貓就是金太郎找來繼續陪伴他們的新家人。

網友看完紛紛留言，「可…可惡…好感動」、「為了與你相遇QQ」、「我也想要我的貓找接班人」、「我家之前的狗也是，她意外去世後我哭得超慘」、「感動QQ 我也好想念每隻養過的狗狗」、「養狗的人看了哭嗚嗚嗚嗚」、「金太郎：這輩子你來當我奴才喔」、「推 好可愛的故事」。

原PO全文如下：

第一次在這裡發文
用手機發文可能會排版混亂，還請見諒
想要跟大家在寒冷的冬天分享一次溫馨的經驗

這件事記得發生在高三的時候
那時候家裡有兩隻狗，這次經驗的主角是家裡養的第一隻狗——金太郎(男，年齡7-8歲)

他去世的原因是心絲蟲，離開前變得很瘦弱，在某天的早上就離開人世了

他去世的前幾個月，我發現他身邊有一隻很奇怪的貓
全家人都看不見那隻貓，只有我看得到
那隻貓奇怪的點在於，她全身上下只有黑色線條，很像是那種用原子筆畫出來的線條
也沒有眼睛，只有頭、身體和短短的尾巴
那期間我嘗試去摸摸看，但是摸不到，手也直接穿過線條
只要金太郎走到哪，那隻貓就跟到哪，睡覺的時候也睡在他的肚子中間
雖然很介意，不過家裡也沒有發生什麼奇怪的事情，所以我也就慢慢不去注意那隻貓了

直到發現金太郎有心絲蟲後，那隻奇怪的貓就不見了
在他去世前的這期間，也一直沒有在家裡看到她的蹤影
這又讓我覺得很奇怪，但那時候心力都在金太郎身上，所以也無暇去分神了

金太郎去世的那天我很晚睡，全家人都入睡了我還躺在床上滑手機，看著他的照片想念他
，看著看著就睡著了
睡夢中我聽到狗的腳步聲，家裡的地板好像是大理石還是什麼其他材質的石頭做成的，所
以腳步聲會很明顯
我聽到腳步聲往我的房間走來，當時家裡還有另一隻狗，我也不以為意
腳步聲在走進我房間後就停下來了，然後我聽到了一道男性的聲音，有點像火影忍者後期
的佐助的聲優
聲音跟我說：「你們不要難過啦，我只是換個方式活下去而已。我會一直記住你們的，之
後我會派人來接手我的位置了。」
說完後我感覺到我的手被舔了幾下，腳步聲就離開我的房間
我馬上驚醒，往客廳的方向看，就聽到客廳的鐵門晃了一下
那時候我在想，會不會是金太郎回來看我了？

他去世的幾個月後，跑來台南唸書的我接到消息，家裡養了一隻貓
趁著放假後回家看一下長什麼樣子
回到家之後老媽幫我開門，然後跟我說老爸在上班的地方撿了一隻貓回來養

我看了一下老媽身後的籠子，裡頭是一隻瘦弱的三花，尾巴是短到不行的麒麟尾
跟她對到眼的那一刻，那隻貓突然對我喵喵叫，叫了好幾聲才停下來
老媽嚇到，她說老爸撿到她的時候完全沒有叫過，頂多回來的時候對家裡人和另一隻狗
哈氣
然後我就突然聽到一道男聲說：「就是她啦!」
我問老媽說有沒有聽到誰講話
她用一臉看著智障的臉看著我，表示她沒有聽到人講話
然後我把手伸進去籠子裡，那隻貓聞了聞之後就磨我的手，然後舔我的手指，舔的地方跟
金太郎一模一樣
原本怕我被咬的老媽也嚇到了，因為這隻貓也都不給他們摸
那瞬間我也領悟到了一件事情，就是她啦!
歡迎回來，金太郎。

關鍵字： 金太郎PTT託夢接班人

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