吃不到肉球「張大嘴+哭叫」　網見9秒處笑歪：哈士奇沒讓我失望

▲看到籠子外的點心，哈士奇張大嘴好想吃到阿！（圖／翻攝自抖音APP用戶「92248433」）



寵物小組／綜合報導

有時別太固執，轉個圈或許會有新的發現。抖音APP用戶「92248433」有段影片最近在網路上流傳，內容是有隻哈士奇這天在籠子外看到主人放的點心，心急地想要吃到，過程中牠張大嘴、發出哭叫，卻怎樣都吃不到肉丸，正當所有人心疼狗狗時，鏡頭突然拍到了籠子一角，讓網友看得哈哈大笑！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

許姓網友日前在臉書公開社團轉貼這則視頻並註解，「這隻二哈很純」。透過畫面可以看到，有隻還在發育的哈士奇見到籠子外的碗裡擺了2顆肉球，心急地好想趕快享用；只見牠張大嘴想咬開鐵籠，甚至發出哭叫聲，卻依然吃不到眼前的的點心。

▲甚至伸出舌頭想用撈的。（圖／翻攝自抖音APP用戶「92248433」）



▲不過門一直都沒關，哈士奇甚至還多次踩出籠。（圖／翻攝自抖音APP用戶「92248433」）



過程中能見到，哈士奇使出張大嘴和哭叫聲2個招式後，仍然沒放棄！牠最後整個趴在籠子裡，吐出長長的舌頭，想試著看能不能勾到，當然最後還是宣告失敗。只是讓人不解的是，到了影片大約9秒處時，可以看到籠子的門口是沒有關上的，而且狗狗的後腿甚至是踩在外頭的，那為何不直接走出去吃呢？

影片很快就被網友們分享到各個寵物社團，目前已累積4千多次的觀看次數，許多人看完紛紛留言笑說，「繼恐龍滅絕後應該就是二哈了」、「......無言」、「這隻應該是金牛座，很固執」、「哈士奇果然是天使的臉孔，水泥的腦袋XDD」、「完全不意外，我家這孩子就是這樣」、「哈士奇從沒讓我失望」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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