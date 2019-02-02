ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

吃不到肉球「張大嘴+哭叫」　網見9秒處笑歪：哈士奇沒讓我失望

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

二哈吃不到肉球，網見9秒處笑歪！（圖／翻攝自抖音APP用戶「92248433」）

▲看到籠子外的點心，哈士奇張大嘴好想吃到阿！（圖／翻攝自抖音APP用戶「92248433」）

寵物小組／綜合報導

有時別太固執，轉個圈或許會有新的發現。抖音APP用戶「92248433」有段影片最近在網路上流傳，內容是有隻哈士奇這天在籠子外看到主人放的點心，心急地想要吃到，過程中牠張大嘴、發出哭叫，卻怎樣都吃不到肉丸，正當所有人心疼狗狗時，鏡頭突然拍到了籠子一角，讓網友看得哈哈大笑！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

許姓網友日前在臉書公開社團轉貼這則視頻並註解，「這隻二哈很純」。透過畫面可以看到，有隻還在發育的哈士奇見到籠子外的碗裡擺了2顆肉球，心急地好想趕快享用；只見牠張大嘴想咬開鐵籠，甚至發出哭叫聲，卻依然吃不到眼前的的點心。

二哈吃不到肉球，網見9秒處笑歪！（圖／翻攝自抖音APP用戶「92248433」）

▲甚至伸出舌頭想用撈的。（圖／翻攝自抖音APP用戶「92248433」）

二哈吃不到肉球，網見9秒處笑歪！（圖／翻攝自抖音APP用戶「92248433」）

▲不過門一直都沒關，哈士奇甚至還多次踩出籠。（圖／翻攝自抖音APP用戶「92248433」）

過程中能見到，哈士奇使出張大嘴和哭叫聲2個招式後，仍然沒放棄！牠最後整個趴在籠子裡，吐出長長的舌頭，想試著看能不能勾到，當然最後還是宣告失敗。只是讓人不解的是，到了影片大約9秒處時，可以看到籠子的門口是沒有關上的，而且狗狗的後腿甚至是踩在外頭的，那為何不直接走出去吃呢？

影片很快就被網友們分享到各個寵物社團，目前已累積4千多次的觀看次數，許多人看完紛紛留言笑說，「繼恐龍滅絕後應該就是二哈了」、「......無言」、「這隻應該是金牛座，很固執」、「哈士奇果然是天使的臉孔，水泥的腦袋XDD」、「完全不意外，我家這孩子就是這樣」、「哈士奇從沒讓我失望」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

更多精采影音：

關鍵字： 抖音哈士奇二哈臉書

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

哈士奇尊嚴盡失　被小狗當坐墊無奈眼神死

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／嗆養狗就載去丟！4年後阿嬤「親手釘木床」寵柴：..

農場見毒蛇！地板掀開...底下35條「粗大響尾蛇狂..

彈簧腿發威！貴賓上沙發「3段式跳躍」　網看傻：汪界..

前主人沒空陪牠…甜美汪被丟收容所蹲7年沒人要　牠還..

愛犬「開腸吊掛」屠宰場！她秒崩潰：我的豆豆啊　狗肉..

河童現蹤？男子搭船收漁網　突遭「謎之黑爪」秒拖入水..

待宰公牛變成這家人的「毛小孩」　偷吃聖誕樹連汪都傻..

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光…秒懂牠有多兇暴

狼犬狂啃「私密物」　主人尷尬錄影：那不是潔牙骨....

煎熬28公里沿路哭　7暖警「趴地擺梅花陣」車底撈出..

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94..

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄..

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她..

把拔:「我有說好嗎？」柴柴想吃但柴柴不說

「一碰就滲血」浪浪半身脫皮石化　山區忍痛覓食.....

幼熊被鍊脖哭泣、大貓趴地發抖　你所不知的馬戲團動物..

把拔別賴皮 汪汪:恭喜發財「紅包拿來!」

使出「盲貓拳法」高速揮擊！　喵皇呆萌亂打命中率8...

小胖貓求罐罐雙手合十虔誠拜　 主人吐槽：牠永遠吃不..

不怕水主子+猛男奴才共浴親親　網羞：不知該看貓還看..

吃不到肉球「張大嘴+哭叫」　網見9秒處笑歪：哈士奇..

挖耳朵好舒服～公主柴不准爸停　傲嬌臉伸手狂求：還要

乖寶寶柴擠嘴邊肉張嘴　躺腿「手握牙刷」咬咬：我自己..

母海豚不忍拋下夭折愛子　「揹屍體到處游」還悲鳴呼喚

荷蘭21億打造5座「人造島」復育動植物　3萬燕子來..

陳其邁參訪護生園　進到貓區秒「父愛爆發」狂伸手指逗

花4年打造「貓迪士尼樂園房」網跪了！　他淡淡一句：..

來人啊～車禍喔！橘白貓路中「綜藝摔」堵人　她一臉問..

大溪驚傳毒狗案！一月大幼犬遭砍前肢虐殺　飼主喊話兇..

影／2肥嫩土撥鼠路邊大跳「愛情探戈」　網萌翻：是蠟..

青山宮冬令救濟紅包、青菜助貧　主委自掏腰包80萬加..

測驗／正妹IG傳送門Part2　最正魚販、絕美女警..

驚世理論 耶穌沒被釘十字架 跑到日本還娶了某！

吃不到肉球「張大嘴+哭叫」　網見9秒處笑歪：哈士奇..

夢裡出現好多蛇　苦主睡醒頓悟：我發現自己也是，魯蛇

花博沒付錢被AIPH警告！台中市府速繳權利金　只先..

過年客廳掛財神炮！一看…爆竹串全是「厚奶茶空罐」　..

「阿嬤～臘肉好好吃！」阿嬤今年直接煮爆　孫女回家驚..

亞足賽／年輕球員成長最大收穫　日主帥：丟冠是我的責..

謝龍介挑戰「翡翠綠」大本營！爆阿扁年代7票出走　麻..

寵物動物熱門新聞

高雄柴柴撞臉李榮浩　一句歌詞笑..

「最危險鳥類」灰鱗片巨爪宛如活..

陽台驚見狗遭吊掛虐待　母傳真相..

火燒車小黑尋獲！全身燒傷痛到哭

殘忍！一月大幼犬遭砍前肢虐殺

愛犬託夢有「接班人」！故事讓網..

汪選擇性癱瘓　秒懂過安檢＝回家

4年打造貓樂園網跪了！其實只養..

幼犬五官腐蝕　安樂前被領養笑了

超萌獵豹七胞胎！　網喊：拜託不..

陳其邁訪護生園　見貓咪父愛爆發

汪坐攤前闆娘直笑　網秒看懂：慘..

長頸鹿觸電暴斃　獅子啃屍體也G..

奴才慢走不送！柴犬爽躺被窩睡好..

讀者迴響

熱門新聞

高雄柴柴撞臉李榮浩　一句歌詞笑..

「最危險鳥類」灰鱗片巨爪宛如活..

陽台驚見狗遭吊掛虐待　母傳真相..

火燒車小黑尋獲！全身燒傷痛到哭

殘忍！一月大幼犬遭砍前肢虐殺

愛犬託夢有「接班人」！故事讓網..

汪選擇性癱瘓　秒懂過安檢＝回家

4年打造貓樂園網跪了！其實只養..

幼犬五官腐蝕　安樂前被領養笑了

超萌獵豹七胞胎！　網喊：拜託不..

陳其邁訪護生園　見貓咪父愛爆發

汪坐攤前闆娘直笑　網秒看懂：慘..

長頸鹿觸電暴斃　獅子啃屍體也G..

奴才慢走不送！柴犬爽躺被窩睡好..

小狗遭棄　她抱起再跑30km馬..

最新影片

更多

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她眼神死：第6隻了

把拔:「我有說好嗎？」柴柴想吃但柴柴不說

「一碰就滲血」浪浪半身脫皮石化　山區忍痛覓食...瘦弱肋骨讓人心疼

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面